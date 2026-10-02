Oschersleben, FP: Überschlag von Werkstetter/Pirat, Beifahrer im Spital

Vor dem ersten freien Training für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft hatten die Streckenposten alle Hände voll zu tun, weil ein Oldtimer-Gespann eine fette Ölspur um den 3,667 Kilometer langen Kurs legte. Für die WM-Teams, die danach ihr ersten freies Training in Angriff nahmen, hieß es besondere Vorsicht walten zu lassen, war das Asphaltband zu allem Überfluss auch noch feucht.

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Patrick Werkstetter/Valentin Pirat vom Team Sattler Motorsport/Bonovo Action hatten rasch einen guten Rhythmus gefunden, doch in ihrer vierten Runde überschlug sich das Paar am Ende der Start-Ziel-Geraden, nachdem es sich davor gedreht hatte. Während der Beifahrer aus dem Seitenwagen geschleudert wurde, landete der deutsche Fahrer unter dem Gespann auf dem Rücken.

Nach einigen bangen Sekunden konnte sich Werkstetter befreien und auch Pirat war schnell wieder auf den Beinen. Alles schien auf den ersten Blick vergleichsweise glimpflich ausgegangen zu sein, auch wenn «Werke» über leichte Schmerzen in der Schulter klagte. Doch die Offiziellen wollten kein Risiko eingehen und entschieden sich, Pirat im Krankenhaus untersuchen zu lassen, um eine Kopfverletzung auszuschließen.

Thomas Hofer übernimmt kurzfristig die Position von Valentin Pirat Foto: Helmut Ohner Thomas Hofer übernimmt kurzfristig die Position von Valentin Pirat © Helmut Ohner

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Weil der Franzose nicht rechtzeitig für das zweite freie Training zurück im Fahrerlager war, erklärte sich der Schweizer Thomas Hofer - sein Pilot Markus Venus musste seine Nennung für das WM-Finale kurzfristig zurückziehen - als Ersatz einzuspringen, weil man vor dem morgigen Qualifikationstraining unbedingt testen wollte, ob das Gespann wieder in Ordnung war.

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Am Ende konnte Teamboss Josef Sattler und das gesamte Team aufatmen. Nicht nur die Schäden am Seitenwagen waren in Ordnung gebracht, auch die Sorgen um den Beifahrer stellten sich als unbegründet heraus. Das deutsch-französische Duo, das gute Chancen hat, die Weltmeisterschaft in den Top-10 zu beenden, wird am Samstag wieder gemeinsam auf die Strecke gehen.

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen