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Laurent Mekies (Red Bull Racing) nach Platz 1 & 2: «Kampf zwischen 8 Autos»

Im FP1 in Sepang vor dem Formel-1-GP von Bahrain in Malaysia war Max Verstappen Schnellster, im FP2 wurde sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar Zweiter. Was Teamchef Laurent Mekies erwartet.

Formel 1

Laurent Mekies ist Teamchef von Red Bull Racing
Laurent Mekies ist Teamchef von Red Bull Racing
Foto: XPB
Laurent Mekies ist Teamchef von Red Bull Racing
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Red Bull Racing schnitt in den ersten beiden Trainings vor dem Großen Preis von Bahrain in Malaysia top ab – obwohl die Konkurrenz von Mercedes ein großes Upgrade-Paket mitgebracht hat. Können Max Verstappen und Isack Hadjar die starke Performance aus dem Trainingsfreitag mit in Qualifying und Rennen nehmen?

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Fokus auf Long-Runs

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Es war ein guter Tag, wir haben unser Programm abgearbeitet und sehr lange Long-Runs absolviert und genau das hat Priorität. Die die Abnutzung der Reifen ist an diesem Wochenende extrem hoch. Damit müssen wir alle umgehen, denn das wird am Sonntag wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren sein. Darauf haben wir heute den größten Teil unserer Zeit verwendet.» Der Asphalt der Strecke in Sepang ist besonders rau. Dazu kommt die Hitze. All das baut die Reifen extrem schnell ab. Es dürfte ein Rennen mit mehreren Stopps werden.

Red Bull Racing sah in den beiden Trainings ziemlich vielversprechend aus. Im FP1 ist Max Verstappen Schnellster gewesen, Isack Hadjar Dritter. Im FP2 wurde Hadjar Zweiter, Verstappen Vierter.

Im Artikel erwähnt

Mekies: Der Trend ist positiv

Mekies bremst bei Sky die Erwartungen ein wenig: «Zunächst ist es zwar erst Freitag, aber ja, der Trend ist positiv. An dem Auto gibt es an diesem Wochenende nichts wirklich Neues, aber man kann wirklich sagen, dass hinter den Kulissen in Milton Keynes enorm viel Arbeit geleistet wird. Sie wissen, wie man das Kunststück vollbringt, also kommen wir dem Ziel ein kleines Stück näher. Wir hatten in der Vergangenheit auf solchen Strecken zu kämpfen, sowohl in mittelschnellen als auch in schnellen Kurven. Heute scheinen wir ein bisschen näher dran zu sein. Auf einer solchen Strecke wird es aber wirklich auf das Renntempo ankommen und nicht auf das Qualifying.»

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Max Verstappen ist der letzte Sieger in Sepang. 2017 holte er auf dem Kurs in Malaysia den zweiten Sieg seiner damals noch jungen Karriere (er war erst 20). Er fühlte sich entsprechend pudelwohl auf dem Sepang International Circuit. Für Isack Hadjar ist der Kurs neu. Mekies: «Es ist eine großartige Strecke. Es gibt jede erdenkliche Vielfalt an Kurven, und wir alle stehen vor einer großen Herausforderung: die Autos, die Antriebseinheiten bei den extremen Temperaturen, die Reifen und natürlich die Fahrer. Ich denke also, das ergibt eine ganz besondere Kombination.»

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Und wer hat am Ende die Nase vorn? Mekies: «Man wird alle üblichen Verdächtigen finden. Ferrari ist dabei, Mercedes ist dabei, McLaren ist dabei. Es wird also morgen und wahrscheinlich auch am Sonntag einen Kampf zwischen acht Autos geben.» McLaren hatte im ersten Training Probleme, fing sich dann aber. Mercedes und Ferrari waren jeweils in beiden Sessions nah an Red Bull Racing.

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