Audi mit Nico Hülkenberg & Gabriel Bortoleto: Die Lackierung im Singapur-GP

Das Audi Revolut F1 Team hat am 5. Oktober eine spezielle Rennwagen-Lackierung enthüllt, für den Grossen Preis von Singapur 2026. Die Enthüllung baut auf «The Art of Influence» auf, einem Programm, das die Formel 1 den Menschen durch Erlebnisse in Singapur und online näherbringt.

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Erstellt von Audi für das erste Nachtrennen des Teams in der Formel 1, kombiniert das Audi R26-Design eine spezifische Interpretation von Titan-Silber-Grau aus Singapur mit einem traditionellen Peranakan-Muster. Fans können die Lackierung durch eine Online-Enthüllung auf audif1.com entdecken, während die Kollektion jetzt auf store.audif1.com erhältlich ist.

Fans in Singapur und auf der ganzen Welt können teilnehmen, indem sie das spezielle Design online enthüllen und eine digitale Teamkarte über das digitale Hub des Teams freischalten. Jede freigeschaltete Karte berechtigt zu einer Teilnahme an der Verlosung für eine Reise für einen Gewinner und einen Begleiter, um als VIP-Gäste des Audi Revolut F1 Teams am Las Vegas Grand Prix teilzunehmen.

Inspiriert von den Lichtern, der Kultur und den Gemeinschaften der Stadt, sind die Aktivitäten Teil eines umfassenderen Programms für das Rennwochenende, einschliesslich eines Gemeinschaftslaufs von adidas und World of Hyatt, einem Pop-up von Audi und adidas im Funan Mall und Kooperationen mit der Gelateria Birds of Paradise und der Burnt Ends Bakery im Audi House of Progress.

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Die Designarbeit ist das neueste Element der Mission des Audi Revolut F1 Teams, die im März in Melbourne begann, um mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und die Formel 1 den Menschen über die Rennstrecke hinaus und in unser tägliches Leben näherzubringen.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Singapur: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 11.10.2026 - 16:30

Singapurs Übergang von Tageslicht zu Dämmerung und beleuchteter Nacht bildete den Ausgangspunkt für Audis Lackdesign. Audi entwickelte für den Anlass einen besonderen Farbton aus seinem Titan-Silber-Grau, mit einem blauen Schimmer, inspiriert von den Lichtern und Reflexionen der Stadt. Unter den Flutlichtstrahlern der Rennstrecke gewinnt die Farbe an Tiefe und verändert ihr Aussehen, während sich der R26 durch seine Umgebung bewegt.

Die Lackierung wird in der Dämmerung und Nacht das Aussehen ändern Foto: Audi Die Lackierung wird in der Dämmerung und Nacht das Aussehen ändern © Audi

Seitenplatte des Heckflügels Foto: Audi Seitenplatte des Heckflügels © Audi

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Die neuen Farben von oben Foto: Audi Die neuen Farben von oben © Audi

Ungewöhnliches Design Foto: Audi Ungewöhnliches Design © Audi

Das traditionelle Peranakan-Muster fügt eine kulturelle und grafische Ebene hinzu. Angewendet auf den Heckflügel und die Seitenkästen, bringt es eine sichtbare Referenz an Singapurs Erbe, während es die geraden geometrischen Schnitte der etablierten Rennlackierung des Teams beibehält. Zusammen übersetzen Farbe und Muster Einflüsse der Gastgeberstadt in ein Audi-Design für das Nachtrennen. Die gleiche visuelle Sprache erstreckt sich auf speziell gestaltete Rennanzüge, die Nico Hulkenberg und Gabriel Bortoleto während des gesamten Rennwochenendes tragen.

Der neue Audi RS 5 wird auch in Singapur mit einer entsprechenden Farbbehandlung seine Asien-Premiere feiern. Die entsprechenden Ansätze schaffen eine visuelle Verbindung zwischen dem R26 auf der Rennstrecke und dem RS 5 auf der Strasse.

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