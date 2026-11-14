Bester Formel-1-Sieg in Brasilien? Lando Norris bewertet GP in São Paulo

Für Lando Norris war das Rennen in Brasilien ein voller Erfolg und auch ein guter Trost, nachdem er in der Woche zuvor den WM-Titel an Kimi Antonelli abtreten musste. Der Champion von 2025 liess sich davon nicht beirren, im Gegenteil: Nur wenige Tage später stellte er seinen Speed auf dem Rundkurs von Interlagos unter Beweis.

Werbung

Werbung

Bereits in den freien Training gehörte Norris immer zu den drei Schnellsten auf der brasilianischen Bahn. Im Qualifying gelang ihm dann auf nasser Bahn die schnellste Runde und tags darauf zeigte er im 20. WM-Lauf der Saison, dass immer noch mit ihm zu rechnen ist.

Norris feierte den dritten GP-Sieg der Saison nach den Triumphen in Budapest und Zandvoort, und schaffte es damit zum 14. Mal in seiner Karrie in einem Grand Prix als Erster über die Ziellinie. Das Rennen fand wie das Abschlusstraining bei schwierigen Bedingungen statt.

War dies einer der besten Siege seiner Formel-1-Laufbahn? Der McLaren-Star erklärte auf diese Frage: «Dieser Sieg gehört sicher zu den ganz Grossen, wenn man sich anschaut, wie gross die Herausforderung in vielerlei Hinsicht war. Erst war der Start nicht optimal, und ich musste mich wieder nach vorne kämpfen, dann erschwerten die Strategie und die Bedingungen das Rennen.»

Werbung

Werbung

«Es gab gleich mehrere Herausforderung, etwa bei der Fahrt auf den Intermediates und dem Wechsel auf die Slicks. Wir mussten aufpassen, um in der ersten Kurve und in anderen nassen Passagen keine Fehler zu machen, und am Ende war der Wechsel zurück auf die Intermediates auch knifflig. Jedem von uns wurde also einiges abverlangt, und ich denke, das war eines unserer besten Rennen, was die Durchführung, die Boxenstopps und das Timing angeht», zählte der Brite auf.

«Vor dem Boxenstopp lag ich acht Sekunden hinter Kimi. Er kam eine Runde früher an die Box und wechselte auf Slicks. Ich kam wieder auf die Strecke und war direkt hinter ihm, sodass ich ihn dazu zwingen konnte, noch ein bisschen mehr Gas zu geben, und natürlich unterlief ihm ein Fehler, den ich ausnutzen konnte», schilderte Norris daraufhin.

«Es war also ein guter Tag für uns, denn wir waren immer da, wo wir sein mussten, und wir waren auch in der Lage, Druck auf die anderen auszuüben. Für mich war es wichtig, fehlerfrei zu bleiben, und bei diesen Bedingungen können diese schnell passieren. Es war eine grossartige Leistung des gesamten Teams und natürlich gehört dieser Sieg zu den Besten, die ich je erlebt habe», ergänzte der 50-fache GP-Podeststürmer.