Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Warnung von Formel-1-Veteran Martin Brundle: Aston-Martin-Führung ratlos

Das Aston Martin Team konnte von den Bedingungen in Brasilien nicht profitieren. Lance Stroll sah die Zielflagge nicht, Fernando Alonso ging mit Platz 12 leer aus. Beim Team herrscht Ratlosigkeit.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Brundle ist sich sicher: Lawrence Stroll ist am Ende mit seiner Weisheit
Brundle ist sich sicher: Lawrence Stroll ist am Ende mit seiner Weisheit
Foto: Moy / XPB Images
Brundle ist sich sicher: Lawrence Stroll ist am Ende mit seiner Weisheit
© Moy / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Normalerweise schlägt die Stunde der Kleinen und Schwachen, wenn die Wettergötter die Arbeit der Formel-1-Teams und ihrer Stars mit ihren Launen erschweren. Viele hatten denn auch gehofft, dass die notorisch schwachen Aston Martin-Rennen im Regen von São Paulo näher an der Leistung der Konkurrenz dran sein würden. Schliesslich haben die Grünen mit Fernando Alonso auch einen der besten Fahrer im Feld auf ihrer Seite.

Werbung

Werbung

Doch aus dem erhofften Punkterang wurde nichts – obwohl der zweifache Weltmeister dank einer starken Runde im Qualifying und den Strafversetzungen einiger Gegner als Achter aus der vierten Startreihe losbrausen durfte. Doch am Ende ging der stolze Asturier leer aus, er kam mit einer Runde Rückstand als Zwölfter ins Ziel.

Damit erging es dem Spanier besser als seinem Teamkollegen aus Kanada. Denn Lance Stroll musste zum 14. Mal in dieser Saison seinen GP-Renner vor dem Fallen der Zielflagge abstellen. Im 20. Grand Prix war dies der 21. Ausfall, denn der Rennstall aus Silverstone hatte hinnehmen müssen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, räumte Honda-Chefingenieur Shintaro Orihara nach dem Rennen ein, dass die Lösung der jüngsten Probleme mit der Batterie mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnten.

Der frühere GP-Pilot Martin Brundle, der das Geschehen in der Königsklasse für den britischen PayTV-Sender «Sky Sports F1» mitverfolgt, sprach in Brasilien mit Teameigner Lawrence Stroll. Und über diesen sagte der Brite: «Wir haben mit dem Boss, mit Lawrence Stroll, darüber gesprochen. Und er ist mit seiner Weisheit am Ende. Er weiss nicht, was er gegen die endlosen Probleme mit der Standfestigkeit und der daraus resultierenden Ausfälle unternehmen soll.»

Werbung

Werbung

Das Team müsse wohl einige unangenehme Entscheidungen treffen, um die Lage für 2027 zu verbessern, vermutet Brundle: «Was machen sie fürs nächste Jahr? Haben sie neue Ideen und neue Leute, um ihre Probleme aus der Welt zu schaffen – jene mit der Batterie, dem Energie-Rückgewinnungssystem und dem Power-Defizit? Dieses Problem quält Aston Martin derzeit, sie müssen sich fragen, was sie nun unternehmen wollen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

1:35:23,504

1:12,983

25

02

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

+14,602

1:13,131

18

03

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+24,485

1:12,877

15

04

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+33,991

1:14,040

12

05

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+41,017

1:12,689

10

06

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+1:15,402

1:13,495

6

08

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+1:18,586

1:14,170

4

09

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

+1 Runde

1:13,724

2

10

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

70

+1 Runde

1:14,000

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien