Red Bull Racing-Star Isack Hadjar: Traurig über baldiges F1-Saisonende

Der Formel-1-WM-Kalender wird immer länger, und die Auswirkungen der grossen Belastung, die damit einhergeht, machen sich vor allen gegen Ende der Saison bemerkbar. So haben schon mehrere GP-Stars diverse Medien-Termine krankheitsbedingt absagen müssen.

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Auch der junge Weltmeister Kimi Antonelli gehört zu dieser Gruppe. Der Mercedes-Star liess sich zum Start des Mexiko-Wochenendes wegen einer Virus-Erkrankung entschuldigen – bevor er sich am Sonntag mit dem dritten Platz zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte des Sports krönte.

Ganz andere Sorgen quälten bereits zur Saisonmitte Isack Hadjar. Der Red Bull Racing-Star verletzte sich beim Boxtraining mit dem Sandsack am linken Handgelenk. Der Bruch an der Aussenseite zog eine lange Zwangspause nach sich: Der 22-Jährige verpasste dadurch sowohl das Rennen in Zandvoort, als auch die GP in Monza und Madrid. So meldete er sich erst in Baku nach der Sommerpause zurück.

Isack Hadjar: Glück im Unglück

Und weil der Krieg im Nahen Osten dafür gesorgt hatte, dass die Formel 1 die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht wie geplant im April durchführen konnte, war dies bereits die zweite mehrwöchige Zwangspause, die Hadjar in diesem Jahr einlegte. Kein Wunder, klagte er in Interlagos: «Erst wurden Bahrain und Saudi-Arabien im April abgesagt. Dann hatte ich eine zweimonatige Pause im Sommer, und nun habe ich das Gefühl, dass ich noch grosse Kraftreserven habe.»

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«Es stimmt mich deshalb etwas traurig, dass wir bereits auf das Ende zusteuern. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Jahr noch lange weitermachen könnte», beteuerte der Franzose, der allerdings nicht bestätigten wollte, dass die Handgelenk-Verletzung im Sommer seinen Schwung gestoppt habe. «Nein, denn ich hatte wirklich Glück mit dem Timing, die drei Rennen, die ich verpasst habe, waren knifflig», winkte er auf die entsprechende Frage ab.

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Deshalb blickt Isack Hadjar zuversichtlich aufs nächste Jahr

Er sei just in jenem Augenblick zurückgekommen, in dem das Red Bull Racing Team mit dem RB22 einen Schritt nach vorne machen konnte. «Ich bin stolz auf die Jungs, die einen grossen Fortschritt erzielt haben. In Melbourne fehlte uns noch eine Sekunde auf die Spitze, beim dritten Kräftemessen in Japan war das auch noch so. Und nun ist das Auto siegfähig und wir kämpfen um Podestplätze. Ich könnte also nicht stolzer sein. Die Art und Weise, wie wir das Auto verbessert haben, stimmt mich auch Zuversichtlich für die nächste Saison», lobte Hadjar seine Mannschaft.