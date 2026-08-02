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Emerson Fittipaldi erklärt: Deshalb ist Lewis Hamilton wieder in Topform

Die erste Saison mit Ferrari verlief für Lewis Hamilton bescheiden. Doch in diesem Jahr ist er wieder in der Erfolgsspur unterwegs. Emerson Fittipaldi sagt, warum der Brite das Blatt wenden konnte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Emerson Fittipaldi sagt, warum Lewis Hamilton wieder vorne mitkämpft
Emerson Fittipaldi sagt, warum Lewis Hamilton wieder vorne mitkämpft
Foto: Moy / XPB Images
Emerson Fittipaldi sagt, warum Lewis Hamilton wieder vorne mitkämpft
© Moy / XPB Images

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Die Erwartungen an Lewis Hamilton waren hoch, als er nach zwölf Mercedes-Jahren zum ältesten GP-Rennstall der Welt wechselte. Doch die erste Saison in Rot verlief so gar nicht nach Wunsch für den früheren Dauersieger. 2025 blieb der siebenfache Weltmeister nicht nur ohne Sieg, er schaffte es auch kein einziges Mal aufs GP-Podest. Am Ende belegte er den sechsten Platz in der WM-Tabelle.

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Vor ihm reihte sich sein Teamkollege Charles Leclerc ein, der zwar auch keinen GP-Triumph verbuchen konnte, aber immerhin sieben Grands Prix auf dem Podesttreppchen beenden konnte. Der Monegasse sammelte mit 242 WM-Zählern auch deutlich mehr Punkte als sein neuer Stallgefährte, der sich mit 156 Punkten begnügen musste.

Ferrari-Teamduell: Lewis Hamilton hat die Nase vorn

Doch in diesem Jahr ist alles anders: Nach der grossen Regelrevolution, die eine neue Fahrzeuggeneration auf die Strecke brachte, ist Hamilton der schnellere der beiden Ferrari-Stars. Nach elf Grands Prix verabschiedete er sich als WM-Zweiter in die Sommerpause, Leclerc belegt den vierten Zwischenrang in der Gesamtwertung. Beide konnten bereits einen Rennsieg verbuchen, Hamilton in Barcelona und Leclerc in Silverstone.

Dass Hamilton das Blatt wenden konnte, liegt laut Emerson Fittipaldi an einem einfachen Umstand. Der GP-Veteran sagt im Experten-Gespräch auf «Formula1.com»: «Ich war sehr glücklich, als ich gesehen habe, wie schnell Lewis und Ferrari sind. Ich kann mich noch gut an das vergangene Jahr erinnern. Das Gleiche widerfuhr mir in der IndyCar-Serie und in der Formel 1.»

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Emerson Fittipaldi weiss: Das Alter bescherte Hamilton viel Kritik

«Wenn du älter wirst, sagen die Leute, dass du nicht mehr fahren kannst, und letztes Jahr kassierte Lewis von allen Seiten Kritik. Er könne Leclerc nicht schlagen, weil er zu alt ist, hiess es. Doch nun ist er wieder schnell und ich denke, für den Sport und die Fans ist das gut. Es ist fantastisch, Ferrari und Lewis wieder siegen zu sehen», betonte der 79-jährige Brasilianer.

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«Eine Sache, über die kaum jemand viel spricht, ist das neue Auto. Es ist kleiner, und man muss mit weniger Abtrieb auskommen, und meiner Ansicht nach erschwert das die Arbeit am Steuer, es ist schwieriger geworden, schnell zu sein. Ich denke deshalb, dass es das Talent mehr zum Vorschein bringt. Und ich denke, das ist einer der Gründe dafür, dass sich Lewis verbessern konnte. Er hat ein gutes Gefühl für das Auto und er hat es unter Kontrolle, weil er ein extrem talentierter Fahrer ist. Ausserdem ist es sein zweites Jahr mit Ferrari, er kennt die Ingenieure und er kennt nun auch das System», zählt der zweifache Weltmeister die Gründe für die starken Auftritte von Hamilton in diesem Jahr auf.

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