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Oschersleben: Dramatische Szenen nach Motorplatzer im Superbike-Rennen 1

Auch wenn am Ende der Hasseröder nur Kern-Schrott von fünf Motorrädern lag, konnte man aufatmen, dass sich kein Fahrer, kein Fotograf und kein Streckenposten verletzte hatte.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Smits Yamaha hat fertig
Smits Yamaha hat fertig
Foto: Thorsten Horn
Smits Yamaha hat fertig
© Thorsten Horn

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Lukas Tulovic vom Team Triple M Ducati Frankfurt hatte schon kurz nach dem Frühstück im morgendlichen Warm-up dicke Arme gemacht. Wie schon in der Superpole 2 zauberte er eine 1.23er-Runde aufs Parkett und ließ, auch wie schon im Training, die Konkurrenz um eine halbe Sekunde hinter sich. Neben ihm in der Startaufstellung gesellten sich Twan Smits (Yamaha) und Florian Alt (Honda) hinzu. Eine BMW suchte man in der ersten Reihe vergeblich. Da ging es mit Marcel Schrötter, Markus Reiterberger und Jan-Ole Jähnig weiter.

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WorldSBK-Teamchef Michael Galinski besuchte auch mal wieder ein Superbike-Rennen und trieb sich in der Startaufstellung rum. «Wir kommen ja aus der IDM», erinnerte er, «aber wenn ich die Rundenzeiten sehe, kriege ich Angst.» Drei Piloten fehlten in Oschersleben. Soma Görbe und Patrick Hobelsberger hatten jeweils ihren Hauptsponsoren verloren, Hannes Soomer saß mit einer Schulterverletzung daheim in Estland.

Das Ende einer Reise
Das Ende einer Reise
Foto: Thorsten Horn
Das Ende einer Reise
© Thorsten Horn

Den Start gewann mal wieder Twan Smits, doch im Triple kam die erste Aktion von Tulovic, kam aber noch nicht vorbei. Wenig später war der Ducati-Pilot vorbei. Nach der ersten Runde zwängte sich auch Alt vorbei, um den Fluchtversuch von Tulovic zu vereiteln. Markus Reiterberger drängelte hinter Schrötter auf dem fünften Platz. In der dritten Runde war der Bayer an seinem Landsmann vorbei. In die vierte Runde ging der Führende mit einem Vorsprung von einer Sekunde. Tendenz steigend.

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Während Tulovic vorne sein Ding machte, wurde es im Kampf um die restlichen Podestplätze zwischen Alt, Smits und Reiterberger spannend. Das GERT56-Trio mit Schrötter, Finsterbusch und Jähnig machten eine Sekunde dahinter ihr eigenes Ding. Kritisch wurde es in Runde 7. Smits Motor ging Richtung Hasseröder hoch. Im Windschatten Alt und Reiterberger, die chancenlos waren. Alt, Reiterberger sowie Finsterbusch und Kevin Orgis erwischte es.

Ein Superbike am Haken
Ein Superbike am Haken
Foto: Radio Viktoria Screenshot
Ein Superbike am Haken
© Radio Viktoria Screenshot

Alle standen wenige Minuten später wieder. Doch neben dem Motor von Smits dürfte auch die Honda von Alt und die BMW von Reiterberger einem Totalschaden nahekommen, denn beide flogen im hohen Bogen weit über die Leitplanken. Weit genug, um über die Köpfe der Fotografen und Streckenposten hinweg zu segeln. Schrötter hatte zackig reagiert und konnte noch rechzeitig abbiegen. Orgis und Reiterberger, der Bayer mit zerfetzter Lederkombi, halfen am Unfallort tapfer mit, den kollektiven Schrott zu bergen.

Einen Neustart gab es nicht. Für die zurückgelegte Distanz gab es die halbe Punktzahl. Gut drei Stunden Zeit bleibt den Teams, um zu retten, was zu retten war.

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Viel Arbeit
Viel Arbeit
Foto: Radio Viktoria Screenshot
Viel Arbeit
© Radio Viktoria Screenshot

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

18

25:26,952

1:24,178

25

02

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

18

+5,876

1:24,244

20

03

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

18

+10,095

1:24,403

16

04

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

18

+13,304

1:24,624

13

05

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

18

+15,844

1:24,650

11

06

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

18

+19,285

1:24,950

10

07

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

18

+21,020

1:24,805

9

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+27,410

1:25,026

8

09

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

18

+33,466

1:25,690

7

10

Christoph Beinlich

BRT

Christoph Beinlich

71

18

+35,815

1:25,981

6

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    Nurburgring, Deutschland
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