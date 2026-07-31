Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

F1-WM-Fight gegen Mercedes: Klare Forderung von Charles Leclerc an Ferrari

Bis zur Sommerpause hat Ferrari den WM-Rückstand auf das Mercedes-Team auf 72 Punkte verkürzen können. Charles Leclerc sagt, was sein Team machen muss, um die Titelchance zu wahren.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ferrari-Routinier Charles Leclerc weiss, was zu tun ist
Ferrari-Routinier Charles Leclerc weiss, was zu tun ist
Foto: Rew / XPB Images
Ferrari-Routinier Charles Leclerc weiss, was zu tun ist
© Rew / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das Ferrari-Team hat sich in der bisherigen Saison gut geschlagen, Lewis Hamilton und Charles Leclerc belegen nach den ersten elf Rennen die Plätze 2 und 4 in der WM-Tabelle, das Team selbst hat bei den Rennställen die Rolle des ersten Verfolgers von Spitzenreiter Mercedes eingenommen, 72 Punkte trennen die Roten vom Werksteam der Sternmarke.

Werbung

Werbung

Der Rückstand von Hamilton fällt geringer aus, ihm fehlen 50 Punkte auf WM-Leader Kimi Antonelli. Die Lücke zu Leclerc, der wie sein Teamkollege in der bisherigen Saison erst einen GP-Sieg einfahren konnte, fällt mit 81 WM-Zählern deutlich grösser aus. Dennoch ist sich der Monegasse sicher, dass die Roten den Anschluss an die Spitzenreiter mit dem Stern halten können.

Charles Leclerc fordert weiterhin aggressive Entwicklungsstrategie

Dazu muss Ferrari allerdings weiter eifrig nachlegen, wie der 28-Jährige im Fahrerlager am Hungaroring klargestellt hat. «Upgrades sind in diesem Jahr noch viel wichtiger als in der Vergangenheit, denn sie helfen uns, grosse Fortschritte zu erzielen. Es ist also wichtig, dass wir weiter nachlegen und so aggressiv weiterentwickeln, wie wir es bisher getan haben», mahnt der neunfache GP-Sieger.

Tatsächlich hat Ferrari in diesem Jahr schon einige grössere Update-Pakete geschnürt und auf die Strecke gebracht, so etwa zum vierten Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya und drei Rennen später beim ersten von drei US-Läufen in diesem Jahr in Miami. Über die Menge an Updates wunderte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der mit seiner Vermutung, dass der Konkurrenz doch bald das Geld ausgehen müsse, für Unmut bei Teamchef Fred Vasseur sorgte.

Werbung

Werbung

Wie viele Rennwochenenden die aktuelle Saison noch umfassen wird, ist wegen des Kriegs im Mittleren Osten nicht ganz klar. Sicher ist, dass noch mindestens neun WM-Runden auf dem Programm stehen. Damit bleibt den Roten noch genug Zeit, um den Rückstand auf das Mercedes-Werksteam aufzuholen und sich den ersten Titel seit 2008 einzufahren.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien