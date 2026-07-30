Red Bull Romaniacs, 2. Tag: Manuel Lettenbichler zerstörte Teo Kabakchiev
KTM-Ass Manuel Lettenbichler hatte in der ersten Hälfte des zweiten Tages der Red Bull Romaniacs einen engen Kampf mit Teo Kabakchiev, legte dann aber deutlich zu und lag im Ziel satte 12 min voraus.
KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler bot den Zuschauern insbesondere in der zweiten Hälfte des 2. Offroad-Renntags bei den Red Bull Romaniacs wieder einmal eine Meisterklasse des Hard-Enduro-Sports. Teo Kabakchiev machte dem Kiefersfeldener das Leben in der ersten Hälfte bis zum Service-Point schwer und die beiden waren nur Sekunden auseinander. Im Ziel betrug der Rückstand des Bulgaren auf seiner Sherco dann aber satte 12:19 min. In der Gesamtwertung liegt Kabakchiev nun knapp 20 min hinter Lettenbichler. Dahinter bleiben die Top-6 gegenüber dem ersten Fahrtag in Rumänien unverändert; Matthew Green als Drittschnellster des Tages ist wieder an Sonny Goggia vorbei und auf Platz 7. Um Rang 4 und 5 bleibt es zwischen Mitch Brightmore und James Moore mit 35 sec Abstand eng.
In der LIVEmaniacs Sektion, welche Ähnlichkeiten mit «Carl’s Dinner» beim Erzbergrodeo aufwies, aber kürzer war und knackige Auf- und Abfahrten zu bieten hatte, zeigte sich einmal mehr, wie schnell die ruhig und bedacht anmutende Fahrweise des Bayern ist. Kabakchiev hat dort durch Fehler massiv Zeit auf Lettenbichler verloren. Weitaus besser machten es die Nachwuchsfahrer James Moore und die Brightmore-Brüder.
Im Tages-Ranking rückte der italienische Sherco-Fahrer Lorenzo Gandola stark nach vorn (7.), während Moore diesmal die beiden GASGAS-Piloten Ashton und Mitch Brightmore hinter sich ließ — Letztere nur 14 sec auseinander.
Manuel Lettenbichler: «Es war wieder unfassbar schnell. Teo ist am Anfang unglaublich gut gefahren. Das Tempo was besonders am Anfang wahnsinnig hoch. Ich bin froh, das jetzt hinter mir zu haben, denn das war schon sehr ermüdend durch die vielen Unebenheiten bei höherem Tempo.»
Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Offroad-Tag 2:
1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 5:27,44 h
2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +12:19 min
3. Michael Walkner (A, GASGAS), +21:34
4. James Moore (ZA, Beta), +22:07
5. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +23:15
6. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +23:29
7. Lorenzo Gandola (I, Sherco), +26:22
8. Matthew Green (ZA, KTM), +29:17
9. Thomas Scales (ZA, Beta), +35:07
10. Sonny Goggia (I, KTM), +40:55
Gesamtwertung nach Tag 2:
1. Manuel Lettenbichler (D, KTM), 12:07,39 h
2. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco), +19:37 min
3. Michael Walkner (A, GASGAS), +37:48
4. Mitch Brightmore (GB, GASGAS), +51:04
5. James Moore (ZA, Beta), +51:39
6. Ashton Brightmore (GB, GASGAS), +57:26
7. Matthew Green (ZA, KTM), +1:30,08 h
8. Sonny Goggia (I, KTM), +1:41,43
9. Lorenzo Gandola (I, Sherco), +1:45,28
10. Thomas Scales (ZA, Beta), +1:57,36
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