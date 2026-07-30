Vorschau und Zeitplan: Grand Prix of Flanders in Lommel
Der Grand Prix of Flanders im Tiefsand von Lommel gilt als eines der härtesten Rennen des Jahres. Neben der 14. Etappe der Motocross-WM starten in Belgien noch die EMXOpen und die EMX250.
Auf Loket folgt inzwischen schon traditionell der WM-Lauf in Lommel und neben den bekannten Härten des Tiefsands kommen in diesem Jahr noch weitere Besonderheiten dazu.
Ideale Wetterbedingungen
Bei Temperaturen um 26 Grad und Sonnenschein soll es nach aktuellen Prognosen in Lommel am kommenden Wochenende ideale Wetterbedingungen geben. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 12 Grad. Also für die abendliche Grillparty die Jacke nicht vergessen!
Zaunhöhe abgesenkt
300 Meter Streckenbegrenzungszaun wurden vom Organisator auf eine Höhe von 1,40 Meter abgesenkt, um den Zuschauern eine bessere Sicht auf das Renngeschehen zu ermöglichen.
Fichtenmopeds in Lommel verboten
Szenen wie im Talkessel wird man in Lommel nicht erleben, weil die Organisatoren den Einsatz der unter MX-Fans so beliebten 'Fichtenmopeds' (modifizierte Kettensägen) untersagt haben. Tatsache ist: Diese Teile können brutal laut sein und sie können dauerhafte Hörschäden verursachen. Die Lautstärke von Kettensägen ohne Schalldämpfer dürfte den zulässigen Lautstärkepegel der Wettbewerbsmotorräder deutlich überschreiten. Wer sich ungeschützt diesem Lärm aussetzt, begibt sich in Gefahr. Aber: Wer zu einem Motocross-Rennen geht, weiß in der Regel auch, was ihn erwartet und worauf er sich einlässt. Es gibt guten und effektiven Lärmschutz, den heute fast jeder in der Hosentasche trägt: In-Ear-Kopfhörer (z.B. AirPods Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung) stellen für den eigenen Gesundheitsschutz eine gute Lösung dar. Beim Münchner Supercross wurden früher Ohrstöpsel verteilt. Es stellt sich also die Frage, ob immer nur Verbote die beste Lösung eines Problems darstellen.
Wie fit ist Simon Längenfelder?
Die deutschen Fans interessiert natürlich die Frage: Wie fit ist Simon Längenfelder nach seinem Crash in Loket? Zur Erinnerung: Der Titelverteidiger musste nach seinem Crash in der Anfangsphase des zweiten Laufs an der Box aufgeben, weil er nach dem Sturz auf die Unterarme den Lenker nicht mehr richtig festhalten konnte. Natürlich kommt im Vorfeld von allen Seiten Zweckoptimismus, aber die Realität werden wir erst am Samstag erfahren.
Kann Sacha Coenen das Blatt noch wenden?
Frage Nummer zwei interessiert die belgischen Fans besonders: Kann Sacha Coenen (KTM) drei Wochen nach seinem Schlüsselbeinbruch das Blatt in der MX2-WM noch einmal wenden? Nach 13 von 19 Etappen ist sein Rückstand zu Klassenprimus Guillem Farres (Triumph) auf 33 Punkte angewachsen, was uns gleich zu Frage Nummer 4 überleitet: Was kann Guillem Farres im Sand? Der Spanier fühlt sich auf Hartboden wohler, aber einer der Väter des Erfolgs ist nun mal Clement Desalle und der Belgier hat mit seinen Schützlingen Sand 'gepaukt', bis die Speichen aus den Rädern fielen. Wird die Serie von 4 Grands Prix in Folge in Lommel beendet?
MX2-WM-Stand nach Etappe 13 von 19:
Guillem Farres (E), Triumph, 618 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 585, (-33)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 548, (-70)
Simon Längenfelder (D), KTM, 547, (-71)
Liam Everts (B), Husqvarna, 520, (-98)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 476, (-142)
Lucas Coenen: 6 Nullrunden in Folge
Das Drama um Lucas Coenen hat der MXGP eine überraschende Wendung gegeben, die aber niemand gut findet, nicht einmal Jeffrey Herlings (Honda), der in Lommel mit dem Red Plate des WM-Leaders antreten wird. Für Lucas war in dieser Woche Physiotherapie des gestauchten Ischiasnervs angesagt. Lucas wird alles daran setzen, in Lommel an den Start zu gehen. Ob und wie es gelingt, ist die große Frage.
Jörgen Matthias Talviku wurde von Jacky Martens und dem JM-Fantic-Factory-Team als Ersatzfahrer für Alberto Forato engagiert. Forato hatte sich in Foxhills eine Schulterblattfraktur zugezogen.
WM-Stand nach Etappe 13 von 19:
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 615 Punkte
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-49)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 541, (-74)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 489, (-126)
Ruben Fernandez (E), Honda, 414, (-201)
Andrea Adamo (I), KTM, 411, (-204)
EMXOpen
Der früheren Grand-Prix-Sieger Ken de Dycker wird in Lommel ein Comeback geben und in der EMXOpen-Klasse antreten. Doch das wird kein Spaziergang: Fahrer wie Micha-Boy de Waal (GASGAS), Jere Haavisto (KTM), Nicholas Lapucci (Honda) und eine Handvoll anderer Fahrer haben auch WM-Erfahrung und sind zum Teil deutlich jünger als der 42-jährige Hüne. Aber wie die Geschichte von Antonio Cairoli zeigt, ist Alter weder Grund noch Hindernis.
EMX250: Kein Start von Francisco Garcia
Die Europameisterschaftsklasse EMX250 tritt in Lommel zu ihrem 9. von 12 Aufeinandertreffen an. Eigentlich schien die Meisterschaft längst zugunsten des Spaniers Francisco Garcia (Bud Racing Kawasaki) entschieden zu sein, aber jetzt hat auch er sich im Training verletzt und kann in Lommel nicht antreten. Da der Spanier einen Vorsprung von über 100 Punkten hat und maximal 50 Punkte zu vergeben sind, brennt für Garcia nichts an, sofern er zwei Wochen später in Uddevalla (Schweden) wieder fit ist. Für den Australier Jake Cannon und den Dänen Nicolai Skovbjerg ist das Rennen in Lommel eine Gelegenheit, die Titelentscheidung der EMX250 wieder etwas spannender zu machen.
EMX250 nach Etappe 8 von 12:
Francisco Garcia (E), Kawasaki, 352 Punkte
Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 248, (-104)
Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 231, (-121)
Gyan Doensen (NL), KTM, 203, (-149)
Mads Fredsøe (DK), KTM, 183, (-169)
Nicolo Alvisi (I), Honda, 163, (-189)
So können die Rennen verfolgt werden*):
Samstag, 1. August 2026:
12:00 – Studio Show
13:35 – MX2 Zeittraining
14:10 – MXGP Zeittraining
14:55 – EMX Open – Lauf 1
15:40 – EMX250 – Lauf 1
16:25 – MX2 Qualifikationsrennen
17:15 – MXGP Qualifikationsrennen
Sonntag, 2. August 2026:
09:35 – EMX Open – Lauf 2
11:25 – EMX250 – Lauf 2
13:00 – MX2 – Lauf 1
14:00 – MXGP – Lauf 1
16:00 – MX2 – Lauf 2
17:00 – MXGP – Lauf 2
*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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