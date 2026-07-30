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Hyundai-Pilot Fourmaux zum Auftakt in Führung bei der Rallye Finnland

Die erste 2,58 Kilometer lange Wertungsprüfung Harju auf gemischtem Untergrund im Zentrum von Jyväskylä gewann der Franzose Adrien Fourmaux vor seinem belgischen Teamkollegen Thierry Neuville.

Martin Gruhler

Von

WRC

Im Höhenflug an die Spitze: Adrien Fourmaux
Im Höhenflug an die Spitze: Adrien Fourmaux
Foto: XPB
Im Höhenflug an die Spitze: Adrien Fourmaux
© XPB

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Adrien Fourmaux meisterte die erste von 20 WPs in einer Zeit von 2.06,7 Minuten und distanzierte Neuville um 1,1 Sekunden. Auf Platz gemeinam liegen nach dem Eröffnungstag der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier und der im WM-Zwischenklassement führende Elfyn Evans als beste Toyota-Piloten mit 1,2 Sekunden Rückstand auf den Tagesschnellsten.

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Traditionell stellte die Harju-WP - die im Zentrum der Gastgeberstadt Jyväskylä ausgetragen wurde - den Auftakt der Rallye Finnland dar. Die Ouvertüre entsprach noch einer vergleichsweise weniger brutalen Herausforderung im Vergleich zu den bevorstehenden drei weiteren Tagen mit den wilden Schotter-Vollgasprüfungen durch die in die Wälder.

Ex-Weltmeister Neuville fühlt sich für die Rallye Finnland in Form
Ex-Weltmeister Neuville fühlt sich für die Rallye Finnland in Form
Foto: XPB
Ex-Weltmeister Neuville fühlt sich für die Rallye Finnland in Form
© XPB

Die heutige Bestmarke von Fourmaux gibt deshalb nicht unbedingt ein Hinweis darauf ist, wie die Rallye Finnland 2026 weiter verlaufen wird.Die führenden neun Rally1-Besatzungen trennten gerade nur 3,3 Sekunden voneinander.

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Fourmaux hatte bereits am Donnerstagmorgen beim Shakedown mit dem zweiten Platz seine Schnelligkeit unter Beweis gestellt. Takamoto Katsuta hatte dort die Bestzeit realisieren können.

Weltmeister Sebastien Ogier mit Ersatznavigator Julien Ingrassia
Weltmeister Sebastien Ogier mit Ersatznavigator Julien Ingrassia
Foto: Red Bull
Weltmeister Sebastien Ogier mit Ersatznavigator Julien Ingrassia
© Red Bull

«Ich habe wirklich versucht, alles zu optimieren», erklärte Fourmaux. «Ich erinnere mich, dass die Abstände im letzten Jahr auf den langen Etappen so knapp waren und wir auf den kurzen Etappen verhältnismäßig viel Zeit verloren haben - also habe ich bewusst mich ans Limit herangetastet».

Neuville rundete einen starken Eröffnungsabend für Hyundai ab. Der Ex-Weltmeister zeigte sich vor den kommenden Waldetappen von dem Fahrgefühl in seinem i20 N Rally1 begeistert.

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«Ich bin immer hungrig», bekannte Neuville. «Es wird nicht leicht zu gewinnen, aber wir versuchen es. Das Fahrgefühl im Auto ist wirklich gut. Es gibt viele neue WPs. Wahrscheinlich wird es auch die schnellste Rallye Finnland, die ich je gefahren bin».

Elfyn Evans teilt sich Platz drei mit Ogier beim Auftakt
Elfyn Evans teilt sich Platz drei mit Ogier beim Auftakt
Foto: Red Bull
Elfyn Evans teilt sich Platz drei mit Ogier beim Auftakt
© Red Bull

Evans legte einen soliden Start hin. Als Erststarter muss er am Freitag mit dem Nachteil rechnen den losen Schotter von der Strecke zu fegen. Der Waliser unkte, dass das zuletzt trockene Wetter seine Aufgabe erheblich erschweren könnte.

«Es wird wahrscheinlich nicht ideal sein, da es etwas zu trocken war», räumte er ein. «Es ist, wie es ist. Wir müssen einfach das Beste daraus machen».

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Der neunmalige Weltmeister Ogier hielt auf der ersten WP mit der voraussichtlich einmaligen Rückehr seines langjährigen Beifahrers Julien Ingrassia an der Spitze mit. Ingrassa ersetzt an diesem Wochenende den Stammnavigator Vincent Landais, der aus privaten Gründen passen muss.

Oliver Solberg im Höhenflug
Oliver Solberg im Höhenflug
Foto: Red Bull
Oliver Solberg im Höhenflug
© Red Bull

«Ich freue mich, dass Julien noch einmal an meiner Seite ist. Wir werden unser bestes geben», bekannte Ogier.

Takamoto Katsuta beendete den Donnerstag auf dem fünften Gesamtrang und lag 1,8 Sekunden hinter der Besthzeit. Lokalmatador Sami Pajari folgte als bester Finne eine Zehntelsekunde dahinter.

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Rallye Monte Carlo-Gewinner Oliver Solberg belegte den siebten Platz. Der Schwede räumte Untersteuern und mehrere kleine Fehlern als Gründe für den Rückstand ein. Hyundai-Teilzeitpilot Esapekka Lappi, M-Sport Ford-Pilot Jon Armstrong sowie der WRC2-Spitzenreiter Robert Virves (Skoda) vervollständigen die Top Ten.

Schnellster WRC2-Fahrer zum Auftakt: Robert Virves
Schnellster WRC2-Fahrer zum Auftakt: Robert Virves
Foto: Red Bull
Schnellster WRC2-Fahrer zum Auftakt: Robert Virves
© Red Bull

Am Freitag steht der erste volle Wettkampftag auf dem Programm, mit zwei Durchläufen durch Laukaa, Saarikas, Sydänmaa und Hoho, die insgesamt 127,94 Wertungskilometer umfassen.

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Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Oliver Solberg

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Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

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Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

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Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

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Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

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Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

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Jari-Matti Latvala

Jari-Matti Latvala

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Jari-Matti Latvala

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JML-Sports Oy

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Toksport WRT

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