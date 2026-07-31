Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Freitag

Euro Moto Sportbike
Sportbike: Reglement-Schlamassel – ERC beantragt einstweilige Verfügung
Am Donnerstag mussten sich die Teams bei weit über 30 Grad an der Rennstrecke einrichten. Am Wochenende entspannt sich die Lage, zumindest bei den Temperaturen.
Die Euro Moto hat drei ihrer sieben Wochenende bereits hinter sich gebracht. Die ersten Favoriten im Kampf um die Titel lässt sich mal mehr und mal weniger deutlich ausmachen. In Oschersleben wird ab Sonntag in die zweite Halbzeit der Saison 2026 gestartet.
Aus Richtung Hannover: Über die A2 bis zur Ausfahrt Eilsleben (Ausfahrt 65). Der B246a durch Hakenstedt, Ovelgünne und Seehausen folgen. Von dort der Beschilderung über die B246 Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.
Aus Richtung Kassel: Die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiter fahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.
Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: Dann auf die A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle Wanzleben. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.
«Zuschauer, die über den Harz anreisen, müssen in Oschersleben eine Umleitung fahren», erklärt der Streckenbetreiber. «Die Puschkinstraße ist gesperrt, daher müsst ihr über Groß Alsleben – Hadmersleben – Flottshöhe anreisen.»
Der Zeltplatz liegt direkt an der Rennstrecke. Auf mehr als 70.000 Quadratmetern ist das Areal im Norden der Arena ein idealer Standort für Zelte und Wohnmobile. Duschen und Toiletten sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Auf Anfrage kann Strom für 9 Euro pau./Tag dazugebucht werden. Die zweite Zuschauerbrücke verbindet den Zeltplatz mit dem Infield. Die Wege ins Fahrerlager und zum Haupteingang der Motorsport Arena sind kurz. Der Zeltplatz ist über ausgeschilderte Anfahrtswege zu erreichen. Der Arena Diner im Fahrerlager bietet verschiedene Versorgungsmöglichkeiten an.
Kosten: Zelt 15 Euro, Wohnmobil und PKW mit Wohnwagen 20 Euro jeweils pro Nacht und pro Person. Duschen kostet 1 Euro pro Person oder 5 Euro für eine Dusch-Flatrate.
Am Freitag muss man sich wie immer noch gedulden, was die Bewegt-Bilder auf dem Euro Moto-YouTube-Kanal angeht. Bis dahin steht
In Oschersleben ist es bis zum Nachmittag wolkig bei Temperaturen von 16 bis 29°C. Abends fällt in Oschersleben Regen bei Werten von 20 bis zu 25°C. In der Nacht ist es bedeckt bei Tiefstwerten von 18°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 29 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com))
08.30 bis 08.50 Uhr FP1 Twin Cup
08.55 bis 09.25 Uhr FP1 Moto4 Cup
09.30 bis 09.50 Uhr FP1 Kawasaki ZX4 Cup
09.55 bis 10.25 Uhr FP1 Euro Moto Superbike
10.35 bis 11.00 Uhr FP1 Euro Moto Supersport
11.05 bis 11.25 Uhr FP1 Euro Moto Sportbike
11.30 bis 11.50 Uhr FP1 ADAC Junior Cup
11.55 bis 12.15 Uhr FP2 Twin Cup
13.00 bis 13.30 Uhr FP2 Moto4 Cup
13.35 bis 13.55 Uhr FP2 Kawasaki ZX4 Cup
14.00 bis 14.30 Uhr FP2 Euro Moto Superbike
14.40 bis 15.05 Uhr FP2 Euro Moto Supersport
15.10 bis 15.30 Uhr FP2 Euro Moto Sportbike
15.35 bis 15.55 Uhr FP2 ADAC Junior Cup
16.05 bis 16.35 Uhr PreP Euro Moto Superbike
16.40 bis 17.00 Uhr Q1 Kawasaki ZX4 Cup
17.05 bis 17.35 Uhr FP3 Moto4 Cup
17.40 bis 18.00 Uhr Q1 Twin Cup
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