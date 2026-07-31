Euro Moto Oschersleben: Der Plan am Freitag

Die Euro Moto hat drei ihrer sieben Wochenende bereits hinter sich gebracht. Die ersten Favoriten im Kampf um die Titel lässt sich mal mehr und mal weniger deutlich ausmachen. In Oschersleben wird ab Sonntag in die zweite Halbzeit der Saison 2026 gestartet.

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Die Anfahrt

Aus Richtung Hannover: Über die A2 bis zur Ausfahrt Eilsleben (Ausfahrt 65). Der B246a durch Hakenstedt, Ovelgünne und Seehausen folgen. Von dort der Beschilderung über die B246 Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung Kassel: Die A7 bis zur Abfahrt 66 / B82 Richtung Goslar folgen, dann bis zur B6N Richtung Halberstadt weiter fahren. Die B6N an der AS Heimburg auf die B81 in Richtung Halberstadt verlassen. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

Aus Richtung München über die A9 Richtung Leipzig: Dann auf die A14 Richtung Magdeburg bis zur Anschlussstelle Wanzleben. Von dort der Beschilderung Oschersleben bzw. Motorsport Arena folgen.

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«Zuschauer, die über den Harz anreisen, müssen in Oschersleben eine Umleitung fahren», erklärt der Streckenbetreiber. «Die Puschkinstraße ist gesperrt, daher müsst ihr über Groß Alsleben – Hadmersleben – Flottshöhe anreisen.»

Hier geht's lang nach Oschersleben Foto: Motorsportarena Hier geht's lang nach Oschersleben © Motorsportarena

Der Campingplatz

Der Zeltplatz liegt direkt an der Rennstrecke. Auf mehr als 70.000 Quadratmetern ist das Areal im Norden der Arena ein idealer Standort für Zelte und Wohnmobile. Duschen und Toiletten sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Auf Anfrage kann Strom für 9 Euro pau./Tag dazugebucht werden. Die zweite Zuschauerbrücke verbindet den Zeltplatz mit dem Infield. Die Wege ins Fahrerlager und zum Haupteingang der Motorsport Arena sind kurz. Der Zeltplatz ist über ausgeschilderte Anfahrtswege zu erreichen. Der Arena Diner im Fahrerlager bietet verschiedene Versorgungsmöglichkeiten an.

Kosten: Zelt 15 Euro, Wohnmobil und PKW mit Wohnwagen 20 Euro jeweils pro Nacht und pro Person. Duschen kostet 1 Euro pro Person oder 5 Euro für eine Dusch-Flatrate. Campingplätze müssen vorher gebucht werden. Für Wohnmobile steht außerdem die Motorhome Area direkt an der Rennstrecke zur Verfügung. Auch diese Plätze müssen vorher gebucht werden.

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Der Stream

Am Freitag muss man sich wie immer noch gedulden, was die Bewegt-Bilder auf dem Euro Moto-YouTube-Kanal angeht. Bis dahin steht das kostenlosen Live-Timing von Anbieter Bike Promotion zur Verfügung und im Anschluss alle offiziellen Ergebnisse .

Das Wetter

In Oschersleben ist es bis zum Nachmittag wolkig bei Temperaturen von 16 bis 29°C. Abends fällt in Oschersleben Regen bei Werten von 20 bis zu 25°C. In der Nacht ist es bedeckt bei Tiefstwerten von 18°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 14 und 29 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com))

Der Zeitplan am Freitag den, 31.07.2026