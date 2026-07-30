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Lando Norris nach Ungarn-Sieg angriffslustig: Wieso er an die Wende glaubt

Weltmeister Lando Norris hat in Ungarn seinen ersten Saisonsieg erobert. Der 26-jährige Engländer liegt in der WM nur auf dem fünften Zwischenrang, aber er beteuert – von McLaren kommt noch mehr.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris: Ungarn-Sieger 2025 und 2026
Lando Norris: Ungarn-Sieger 2025 und 2026
Foto: McLaren
Lando Norris: Ungarn-Sieger 2025 und 2026
© McLaren

Im Artikel erwähnt

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Die Formel 1 atmet in der Sommerpause einmal tief durch. Am ruhigsten kann WM-Leader Kimi Antonelli schlafen – er führt in der Fahrerwertung mit 219 Punkten satte 50 Zähler vor Lewis Hamilton (169), es folgen George Russell (160), Charles Leclerc (138), Lando Norris (128) und Max Verstappen (109).

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Norris müsste also gegen Antonelli 91 Punkte gutmachen, um an die erfolgreiche Titelverteidigung zu denken. Das erscheint angesichts der niedrigen Fehlerquote von Kimi und eines schnellen Mercedes wenig wahrscheinlich.

Doch Norris – Ungarn-Sieger 2025 und 2026 – sagt sich: Wenig wahrscheinlich bedeutet nicht unmöglich. Der nunmehr zwölffache GP-Sieger gibt sich kämpferisch und glaubt noch an seine Chance.

Im Artikel erwähnt

Norris sagt: «Wir erkennen mehr Potenzial im Auto und glauben weiterhin, dass wir das Blatt wenden können. Wir haben noch nicht das Gefühl, dass wir dieses Auto vollständig verstanden haben, aber schon vor unserem letzten Upgrade-Paket, das uns zum Sieg in Ungarn verholfen hat, haben wir bereits einige gute Ergebnisse erzielt.»

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«Wir wissen aus den letzten Jahren, wie es ist, wenn man das Auto versteht und was passiert, wenn wir das Paket maximieren können.

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Wir haben noch nicht das Gefühl, dass wir dem vollen Potenzial nahegekommen sind, daher freue ich mich auf die zweite Saisonhälfte.»

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Lando Norris

Lando Norris

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

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1:39:56,180

1:22,491

25

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Max Verstappen

Max Verstappen

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

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+18,728

1:22,415

15

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

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+57,503

1:22,589

6

08

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Liam Lawson

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Liam Lawson

Liam Lawson

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30

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+1 Runde

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4

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Nico Hülkenberg

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Nico Hülkenberg

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Audi Revolut F1 Team

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