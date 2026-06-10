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Barcelona-GP im TV: Neuer Name – und so wird das Wetter zum Formel-1-GP

Wann beginnt am Wochenende welche Session in der Formel 1 in Barcelona? Welcher TV-Sender überträgt das Katalonien-Rennen? Und wie wird das Wetter zum GP in Barcelona?

Otto Zuber

Von

Formel 1

Der Circuit de Catalunya bei Barcelona
Der Circuit de Catalunya bei Barcelona
Foto: XPB
Der Circuit de Catalunya bei Barcelona
© XPB

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TV-Programm

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Seit 1991 fährt die Formel 1 auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bein Barcelna. Dieses Jahr ist eine Kleinigkeit anders: Weil in diesem Jahr auch erstmals ein Rennen in Madrid auf dem «Madring» stattfindet, ist das Rennen in Barcelona nicht mehr nominell der Große Preis von Spanien, sondern der GP von Barcelona-Catalunya, also Katalonien.

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Wie wird das Wetter zum F1-Rennen in Barcelona?

Fürs Rennwochenende wird es aber wie gewohnt sehr warm und trocken: An allen drei Tagen mit Strecken-Action ist strahlender Sonnenschein angesagt, dazu 26 Grad Celsius am Freitag und 28 Grad am Samstag und Sonntag. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Wann startet das F1-Rennen in Barcelona und wo läuft es im TV?

Am Wochenende überträgt in Deutschland wie gewohnt Sky. In der Schweiz ist SRF zwei für Qualifying und Rennen auf Sendung. In Österreich ist ORF 1 an der Reihe. ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung. Wir haben für Sie die kompletten TV-Zeiten gesammelt.

Empfehlungen

Formel-1-Rennen in Barcelona im TV:

  • Freitag, 12. Juni

  • 10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 13.30 Beginn 1. Freies Training

  • 15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

  • 16.35 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

  • 16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 17.00 Beginn 2. Freies Training

  • 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

  • 23.00 Sky Sport F1 – GP Monaco

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  • Samstag, 13. Juni

  • 03.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

  • 07.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

  • 09.45 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

  • 12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

  • 12.30 Beginn 3. Freies Training

  • 15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

  • 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 15.40 ORF 1 – F1 News

  • 15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

  • 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.30 Sky Sport F1 – F1: Pressekonferenz Qualifying

  • 18.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

TV-Programm

  • Sonntag, 14. Juni

  • 01.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

  • 02.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.40 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Max Verstappen

  • 10.55 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

  • 12.40 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

  • 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 13.40 ORF 1 – F1 News

  • 14.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

  • 14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 15.00 Beginn Großer Preis von Barcelona-Catalunya (bei uns im Live-Ticker)

  • 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 17.00 ORF 1 – Analyse

  • 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

  • 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

  • 22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 22.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt

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