Barcelona-GP im TV: Neuer Name – und so wird das Wetter zum Formel-1-GP

Seit 1991 fährt die Formel 1 auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bein Barcelna. Dieses Jahr ist eine Kleinigkeit anders: Weil in diesem Jahr auch erstmals ein Rennen in Madrid auf dem «Madring» stattfindet, ist das Rennen in Barcelona nicht mehr nominell der Große Preis von Spanien, sondern der GP von Barcelona-Catalunya, also Katalonien.

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Wie wird das Wetter zum F1-Rennen in Barcelona?

Fürs Rennwochenende wird es aber wie gewohnt sehr warm und trocken: An allen drei Tagen mit Strecken-Action ist strahlender Sonnenschein angesagt, dazu 26 Grad Celsius am Freitag und 28 Grad am Samstag und Sonntag. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.

Wann startet das F1-Rennen in Barcelona und wo läuft es im TV?

Am Wochenende überträgt in Deutschland wie gewohnt Sky. In der Schweiz ist SRF zwei für Qualifying und Rennen auf Sendung. In Österreich ist ORF 1 an der Reihe. ServusTV zeigt am Sonntagabend eine Wiederholung. Wir haben für Sie die kompletten TV-Zeiten gesammelt.

Formel-1-Rennen in Barcelona im TV:

Freitag, 12. Juni

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

16.35 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.50 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – GP Monaco

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Samstag, 13. Juni

03.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

07.30 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

09.45 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ORF 1 – F1 News

15.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – F1: Pressekonferenz Qualifying

18.45 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: 5. Episode 2026

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying