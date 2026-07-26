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Rückschlag für Simon Längenfelder (KTM) in Loket: Sturz und Ausfall!

Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) musste den zweiten Lauf nach einem Crash aufgeben. Er attackierte WM-Leader Guillem Farres (Triumph) mit einem Blockpass. Es kam zur Kollision und zum Sturz.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder fiel im zweiten Lauf von Loket aus
Simon Längenfelder fiel im zweiten Lauf von Loket aus
Foto: Align Media
Simon Längenfelder fiel im zweiten Lauf von Loket aus
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Titelverteidiger Simon Längenfelder übernahm im zweiten MX2-Lauf von Loket die frühe Führung. Liam Everts (Husqvarna) ging am Deutschen vorbei und kurze Zeit später auch WM-Leader Guillem Farres (Triumph). Längenfelder wollte sich damit aber nicht abfinden, kämpfte sich zurück und attackierte den Spanier mit einem aggressiven Blockpass in einer Rechtskehre.

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Simon Längenfelder musste den zweiten Lauf von Loket an der Box aufgeben
Simon Längenfelder musste den zweiten Lauf von Loket an der Box aufgeben
Foto: MXGP-TV
Simon Längenfelder musste den zweiten Lauf von Loket an der Box aufgeben
© MXGP-TV

Guillem Farres hielt seinerseits dagegen und es kam zur Kollision. Längenfelder verlor die Balance, ging hart zu Boden und stützte sich mit den Unterarmen ab. Mit starken Schmerzen im rechten Unterarm konnte er danach den Lenker nicht mehr festhalten. Nach dem Crash war er von Platz 3 auf Rang 19 zurückgefallen. Der Titelverteidiger steuerte die Box an und gab das Rennen auf. In Sachen Titelverteidigung war dieser Zwischenfall ein entscheidender Rückschlag. Details über die Schwere der Verletzungen sind zurzeit noch nicht bekannt.

Im Artikel erwähnt

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25

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Guillem Farres

99

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Kārlis Alberts Reišulis

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47

18

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Janis Reisulis

Janis Reisulis

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19

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1:50,738

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