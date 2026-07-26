Wende in der MXGP: Jeff Herlings gewinnt Lauf 1 in Loket und ist WM-Leader

Motocross-WM MXGP
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Red-Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen, der die WM bislang dominierte, konnte wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht zu den Wertungsläufen antreten. Jeffrey Herlings (Honda) siegte unangefochten.
Der als WM-Leader angereiste Lucas Coenen (KTM) konnte wegen anhaltender Probleme mit seinem vor einer Woche in Foxhills verletzten rechten Bein nicht zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten. Damit war der Weg für HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings frei, die WM-Führung zu übernehmen.
Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Herlings und Adamo. Romain Febvre rangierte in der ersten Runde auf Platz 4. In Runde 2 ging 'The Bullet' an Vialle vorbei, fuhr sofort eine Lücke heraus und gewann den ersten Lauf unangefochten und souverän mit einem Vorsprung von 18 Sekunden. Mit dem Laufsieg und 25 WM-Punkten übernahm der Niederländer zugleich die WM-Führung.
In Runde 6 setzte sich Febvre gegen Adamo durch und übernahm Platz 3. Nach der Hälfte des Rennens konnte der Franzose auch Tom Vialle überholen und damit Platz 2 übernehmen.
Tim Gajser kollidierte schon in der Anfangsphase mit seinem Teamkollegen Maxime Renaux. Der Franzose ging zu Boden, sein Airbag öffnete sich und er musste das Rennen aufgeben. Danach stürzte Gajser noch zweimal und konnte am Ende auf Platz 10 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies kam als bester deutscher MXGP-Pilot auf Platz 15 ins Ziel. Cato Nickel (Honda) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte. Tom Koch (Sarholz KTM) startete gut auf Platz 11, fiel aber in Runde 7 (vermutlich durch Sturz) zurück und verfehlte auf Platz 21 die Punkteränge.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 35:20.291
Romain Febvre (F), Kawasaki, (+18.310)
Tom Vialle (F), Honda, (+23.914)
Andrea Adamo (I), KTM, (+24.771)
Ruben Fernandez (E), Honda, (+40.610)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+52.820)
Brent van Doninck (B), Fantic, (+54.449)
Jago Geerts (B), Beta, (+56.891)
Isak Gifting (S), Yamaha, (+59.627)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+1:02.290)
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 590 Punkte
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-24)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 525, (-65)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 469, (-121)
Andrea Adamo (I), KTM, 400, (-190)
Ruben Fernandez (E), Honda, 396, (-194)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 393, (-197)
Tom Vialle (F), Honda, 345, (-245)
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