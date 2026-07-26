Wende in der MXGP: Jeff Herlings gewinnt Lauf 1 in Loket und ist WM-Leader

Der als WM-Leader angereiste Lucas Coenen (KTM) konnte wegen anhaltender Probleme mit seinem vor einer Woche in Foxhills verletzten rechten Bein nicht zu den Wertungsläufen am Sonntag antreten. Damit war der Weg für HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings frei, die WM-Führung zu übernehmen.

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Herlings souverän

Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Herlings und Adamo. Romain Febvre rangierte in der ersten Runde auf Platz 4. In Runde 2 ging 'The Bullet' an Vialle vorbei, fuhr sofort eine Lücke heraus und gewann den ersten Lauf unangefochten und souverän mit einem Vorsprung von 18 Sekunden. Mit dem Laufsieg und 25 WM-Punkten übernahm der Niederländer zugleich die WM-Führung.

Febvre auf Platz 2

In Runde 6 setzte sich Febvre gegen Adamo durch und übernahm Platz 3. Nach der Hälfte des Rennens konnte der Franzose auch Tom Vialle überholen und damit Platz 2 übernehmen.

Stürze von Tim Gajser

Tim Gajser kollidierte schon in der Anfangsphase mit seinem Teamkollegen Maxime Renaux. Der Franzose ging zu Boden, sein Airbag öffnete sich und er musste das Rennen aufgeben. Danach stürzte Gajser noch zweimal und konnte am Ende auf Platz 10 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

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Tim Gajser stürzte im ersten Lauf mehrfach Foto: MXGP-TV Tim Gajser stürzte im ersten Lauf mehrfach © MXGP-TV

Ergebnisse der deutschen Fahrer

Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies kam als bester deutscher MXGP-Pilot auf Platz 15 ins Ziel. Cato Nickel (Honda) holte auf Platz 19 zwei WM-Punkte. Tom Koch (Sarholz KTM) startete gut auf Platz 11, fiel aber in Runde 7 (vermutlich durch Sturz) zurück und verfehlte auf Platz 21 die Punkteränge.

MXGP-Lauf 1, Loket:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 35:20.291 Romain Febvre (F), Kawasaki, (+18.310) Tom Vialle (F), Honda, (+23.914) Andrea Adamo (I), KTM, (+24.771) Ruben Fernandez (E), Honda, (+40.610) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, (+52.820) Brent van Doninck (B), Fantic, (+54.449) Jago Geerts (B), Beta, (+56.891) Isak Gifting (S), Yamaha, (+59.627) Tim Gajser (SLO), Yamaha, (+1:02.290)

WM-Stand:

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 590 Punkte Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-24) Romain Febvre (F), Kawasaki, 525, (-65) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 469, (-121) Andrea Adamo (I), KTM, 400, (-190) Ruben Fernandez (E), Honda, 396, (-194) Maxime Renaux (F), Yamaha, 393, (-197) Tom Vialle (F), Honda, 345, (-245)

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