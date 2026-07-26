Alex Lowes (Bimota) warnt: «Wir erreichen einen gefährlichen Punkt!»

Das Balance-System der Superbike-WM rückt angesichts der Überlegenheit von Ducati immer mehr in den Fokus der Diskussionen. Die Gegner sind sich jedoch keineswegs einig. Während Bimota und BMW eigene Stärke gewinnen wollen, fordert Yamaha ein Einbremsen der starken Motorräder. Einen Konsens herbeizuführen, wird eine Herausforderung werden.

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«Es ist tatsächlich schwierig», sagte Bimota-Werkspilot Alex Lowes. Der Engländer fuhr zwischen 2016 und 2019 für Yamaha und anschließend bis 2024 Kawasaki. «Die Yamaha ist ein älteres Motorrad, die Ducati das neueste Bike und dazu ein ausgezeichnetes. Jeden glücklich zu machen, wird nicht einfach werden. Ich kann die Argumente beider Seiten nachvollziehen, eine Lösung habe ich jedoch nicht parat.»

Unbestritten ist die herausragende Performance von WM-Leader Nicolò Bulega (Aruba.it Ducati), der in diesem Jahr 23 und von 24 Siegen abräumte. Die einzige Niederlage wurde dem Italiener von seinem Teamkollegen Iker Lecuona zugefügt, der im ersten Lauf in Donington Park seinen ersten Superbike-Sieg einfahren konnte.

«Ich kann den Jungs, die einen großartigen Job abliefern, nur gratulieren, aber das Thema ist viel komplexer, als dass ich dazu etwas sagen kann. Einerseits muss man vor ihnen den Hut ziehen, aber es wird allmählich kritisch», betonte der aus Lincoln stammende 35-Jährige. «Ein Hersteller, der keine Chance sieht, konkurrenzfähig zu sein, investiert dennoch viel Geld. Insofern nähern wir uns meiner Meinung nach einem gefährlichen Punkt. Ducati ist natürlich glücklich, sonst aber kein anderer. So ist die Situation.»

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Worauf Lowes anspielt: Erfolglose Hersteller wie Honda oder zunehmend Yamaha könnten die Lust an der Superbike-WM verlieren und ihr Engagement reduzieren. Dann würde die Top-Kategorie noch mehr zu einem Ducati-Cup verkommen.

Dass die Ducati V4R jedoch den Unterschied ausmacht, ist für Lowes offenkundig. «Man sieht es bei Iker, der zweite Plätze in Serie einfährt, und Xavi, der in den Top-15 fährt: Im vergangenen Jahr fuhr beide vergleichbare Ergebnisse ein. Es gäbe noch mehr Beispiele», sagte der Bimota-Pilot. «Wie man das ändern kann? Ich weiß es nicht! Mein Job ist es, mit meinem Team alles zu versuchen, um den Abstand zur Spitze zu verringern.»