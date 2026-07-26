Chimay: Belgischer Heimsieg, Rang 3 für Hickman, Hoffmann mit Punktemaximum

Erst vor wenigen Wochen war der Vater von Laurent Hoffmann verstorben, deshalb wurde der Belgier nach seinem Sieg im ersten Rennen der ESR Superbike in Chimay von den Emotionen übermannt und er konnte die Tränen nicht zurückhalten. Für den Champion der IRRC Supersport der Jahre 2012 und 2013 war es der erste Triumph auf einem Superbike.

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Auf der 4,420 Kilometer langen Naturrennstrecke, auf der seine erfolgreiche Karriere begonnen hat, wollte er auch den zweiten Lauf siegreich beenden, doch in seinen Landsmännern Ouri Bikkems - er startete von der Pole-Position - und Yan Ancia sowie dem Schweizer Lukas Maurer hatte er drei starke Konkurrenten, die ebenfalls den Sieg im Visier hatten.

Drei Runden durfte sich der Brite Peter Hickman der Führung erfreuen. Von der dritten Startposition hatte sich der 14-fache Tourist-Trophy-Sieger bei seiner Chimay-Premiere an die Spitze gesetzt, dann musste er Ancia ziehen lassen. Im siebenten von neun Umläufen verlor der BMW-Pilot nach einem Verbremser auch noch den zweiten Rang an Bikkems.

Hoffmann konnte zwar nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen, als Fünfter hinter Maurer sicherte er sich aber das Maximum in der ESR-internen Wertung. Damit verringerte er den Punkterückstand auf seinen Teamkollegen Fedrik Matthys, der als Siebenter bzw. Zweiter ESR-Fahrer ins Ziel kam, vor dem Finale in Horice (8. und 9. August) auf 22 Zähler.

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Resultat ESR Superbike, Rennen 2, 26.07.

1. Yan Ancia (B)*, BMW, 9 Runden in 14:41,959 min. 2. Ouri Bikkems (B)*, BMW, 1,949 sec zur. 3. Peter Hickman (GB)*, BMW, +3,470 sec. 4. Lukas Maurer (CH)*, Yamaha. 5. Laurent Hoffmann (B). 6. Sander Claessen (B)*, Aprilia. Ferner: 22. Christop Kreller (D)*, BMW. 22. Paul Manx (D)*, Honda. *Gastfahrer (ohne Punkte)

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Zwischenstand ESR Superbike (nach 10 von 12 Rennen)

1. Fedrik Matthys (B), BMW, 212 Punkte. 2. Hoffmann, 190. 3. Anssi Koski (FIN), Yamaha, 136. 4. Rasmus Lindström (S), Yamaha, 99. 5. Jakub Sprojcar (CZ), Yamaha, 84. 6. Jean-Pierre Polet (B), BMW, 67. 7. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 55. 8. Rob van Eijs (NL), BMW, 47. 9. Pontus Roestlinger (S), Honda, 44. 10. Amalric Blanc (F), 26. 11. Damien de Reys (B), BMW, 17.