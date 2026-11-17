Die traditionellen Hubraumgrenzen in den WM-Klassen Supersport und Superbike spielen im Markt schon länger keine Rolle mehr. Die normale Straßenversion der Ducati Panigale V4 hat 1103 ccm, die Aprilia RSV4 1099 ccm. Beide dürfen in der Superbike-WM nicht eingesetzt werden, weil für Vierzylindermotoren derzeit 1000 ccm als Maximum gelten – deshalb hat Ducati das Sondermodell V4R gebaut.

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Ab der Saison 2030 ändert sich das, dann dürfen die Teams Bikes mit Vierzylindermotoren mit bis zu 1200 ccm an den Start bringen! Das wurde zwischen den Herstellern, Promoter Liberty und dem Motorrad-Weltverband FIM beschlossen und am 31. Juli 2026 verlautbart .

Dass die neue Regel erst in gut drei Jahren in Kraft tritt, hat betriebswirtschaftliche und produktionstechnische Hintergründe. Vom Beschluss eines Herstellers ein neues Motorrad zu bauen bis zu dessen Umsetzung braucht es mindestens zwei Jahre, realistischer sind drei bis fünf. Durch die Vorlaufzeit wird sichergestellt, dass alle Hersteller die Chance haben, sich bis 2030 für ein bestimmtes Konzept zu entscheiden.

BSB als Vorreiter für die Superbike-WM

Deutlich schneller geht es in der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB), deren technisches Reglement wird bereits für 2027 massiv umgeschrieben. Als Vorbild dient die Balance of Performance, wie wir sie aus den WM-Kategorien Supersport und Sportbike kennen. Das Herzstück bildet eine neue Elektronik von Mectronik, über ein drehmomentbasiertes Motormanagement soll jedes zugelassene Modell innerhalb eines definierten Leistungsfensters arbeiten.

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Der Gedanke ist vereinfacht gesagt: Man nehme das schwächste für den Rennsport vorbereitete Serienmodell und passe die Leistung der anderen daran an. Unter solchen Voraussetzungen spielt es keine Rolle mehr, ob ein Motorrad 1000 ccm oder mehr hat – wie die Aprilia RSV4. Und die Hersteller und Teams können sich Kosten fürs Tuning sparen, weil es ohnehin einen Leistungsdeckel gibt.

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Aprilia leistet Werksunterstützung

Wie SPEEDWEEK.com herausfand, gibt es seit Längerem intensive Gespräche zwischen der Aprilia-Rennabteilung in Noale unter Massimo Rivola und dem britischen Team PBM, dieses Jahr mit Fahrer Scott Redding und Hersteller Ducati Vizemeister. Vom 18.–20. November wird der Engländer, der einen Vertrag bis Ende 2027 besitzt, im Rahmen eines Track-Days in Jerez erstmals mit der Aprilia zu sehen sein – beim Roll-out mit der neuen Maschine.

Die Idee von Aprilia: Zuerst erfolgt der werksunterstützte Einstieg in die BSB, anschließend soll der Schritt in die US-Serie MotoAmerica kommen. Mit drei Jahren Vorbereitung ist genügend Zeit, um sich für die WM-Rückkehr 2030 zu rüsten. Aprilia hat sein Engagement in der Superbike-WM nach der Saison 2018 eingestellt. Einer der Gründe dafür war, dass der Hubraum der RSV4, mit der Max Biaggi 2010 und 2012 sowie Sylvain Guintoli 2014 Champion wurde, zuerst ab 2019 von 999 auf 1077 und dann 1099 ccm angehoben wurde. Aprilia war nie bereit ein Sondermodell mit 1000 ccm nur für die Superbike-WM zu bauen, weil dafür kein Markt geortet wurde.