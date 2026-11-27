Wenige Minuten vor dem Start des ersten freien Trainings beim Saisonfinale in Valencia gab es den großen Knall: Marc Marquez verkündete im Livestream mit handgeschriebenen Tafeln – ohne ein Wort zu sagen – seinen Rücktritt. «Dies wird mein letztes Rennen in der MotoGP sein.» Die MotoGP-Welt wurde von einer Schockwelle erfasst. Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi kamen die Tränen, viele Fahrer konnten nicht glauben, was sie gerade gesehen hatten.

Werbung

Werbung

Vor einer Woche stellten die Kollegen von motogp.com Davide Tardozzi die Frage, ob Marc Marquez nächstes Jahr in der Startaufstellung sein wird. Der Italiener war sich sicher, dass dies so sein wird und er lachte. MM93 hatte niemandem etwas erzählt, auch Tardozzi wusste nichts. Er und der Rest von Ducati erfuhren es erst am Donnerstagabend in Valencia. Was war seine erste Reaktion? «Zuerst hat er es Gigi (Dall’Igna) gesagt. Gigi hat dann uns informiert, gefolgt von Marc. Wie auch immer, es war ein ziemlicher Schock», erzählte Tardozzi kurz vor dem MotoGP-Zeittraining am Freitag. «Wir haben uns dann eine Minute hingesetzt und zu uns gesagt: ‘Okay, dieser Kerl hat eine Entscheidung für sein Leben getroffen’. Wir wissen genau, was er in dieser Saison geleistet hat. Wir wussten um seine körperliche Situation, er war immer offen zu uns. Und wir wussten deshalb, dass er etwas Unglaubliches vollbracht hat. Den Titel in diesem Jahr in dieser Verfassung zu gewinnen ist etwas, was nur Marc schaffen kann. Als Freunde von Marc müssen wir sagen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Es ist schade, weil wir diese Neuigkeit jetzt im November erhalten haben, am Ende müssen wir aber akzeptieren, dass dies für ihn die beste Entscheidung ist.»

Marc Marquez hat in diesem Jahr mit dem Ducati-Lenovo-Team einen Vertrag für die Saisons 2027 und 2028 unterschrieben. Die Roten müssen sich nun einen neuen Fahrer suchen – und zwar sehr schnell, denn am 1. Dezember erfolgt beim Valencia-Test der Start in die MotoGP-Saison 2027. Die große Frage, die sich jetzt alle stellen: Wer wird Marc Marquez ersetzen? «Ich hoffe, dass wir das bald sagen können», lächelte Tardozzi. «Ich kann diese Frage jetzt nicht beantworten, aber Gigi und Claudio Domenicali, der morgen hier eintreffen wird, werden die Möglichkeiten sondieren. Wir werden die Entscheidung sehr bald treffen. Wir werden jetzt aber noch keine Namen nennen, alles ist möglich.»