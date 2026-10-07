Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Fred Vasseur/Ferrari rechnet mit klaren Worten ab: «Das schadet uns enorm»

Wochenlang wurde gemunkelt, der Stuhl von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wackle. Bis die italienische Kultfirma dem Franzosen den Rücken stärkte. Fred Vasseur fühlt sich ungerecht behandelt.

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
Foto: XPB
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Ende September 2026 hatten Ferrari-Präsident John Elkann und -Geschäftsleiter Benedetto Vigna die Nase voll. Aufgrund von anhaltenden Gerüchten, wonach die Zeit von Teamchef Fred Vasseur am Ruder der berühmtesten Scuderia der Welt womöglich zu Ende gehe, hat Ferrari darüber informiert, wie sie die Chefsache sehen.

Werbung

Werbung

Die leitende Firmensprecherin Maria Conti teilte mit: «In den letzten Tagen gab es vermehrt Spekulationen rund um die Scuderia Ferrari HP, insbesondere im Hinblick auf deren Führung. Die Haltung von Ferrari ist klar und hat sich nicht geändert. Wir haben volles Vertrauen in Fred Vasseur und sein Team – und das bleibt auch so. Im Moment ist es entscheidend, dass das Team geeint und geschlossen auftritt.»

«Wir äussern uns heute dazu, weil wir vermeiden wollen, dass sich am kommenden Wochenende in Malaysia wieder alles nur um derartige Gerüchte und Spekulationen dreht. Wir wollen uns auf das Rennen, die Leistung und das Team konzentrieren.»

Im Artikel erwähnt

Das alles ist nicht spurlos an Fred Vasseur vorbeigegangen. In einem Gespräch mit dem früheren Ferrari-Piloten Jean Alesi für Canal+ sagt Vasseur: «Ich habe kein Instagram, ich habe kein Twitter, ich lese die Presse nicht. Ich versuche, mich von all dem zu isolieren.»

Werbung

Werbung

«Das Problem Nummer 1 bin aber nicht ich; das sind vielmehr die 1500 Personen, die mit mir arbeiten und die – wenn in der italienischen Presse etwas Negatives über mich oder das Team berichtet wurde – am Morgen die Auswirkungen spüren. Und ich denke, dass dies den Ergebnissen des Teams enorm schadet.»

TV-Programm

«Zur Ferrari zu gehen, ist nicht der Heilige Gral, sondern mit Ferrari zu gewinnen. Ich fühle mich überhaupt nicht angekommen. Bei Ferrari zu arbeiten, das ist schön, aber es ist noch schöner, wenn man siegt.»

«Es gibt einen markanten Unterschied zwischen dem, was man in der Presse, in Blogs oder anderswo über Ferrari lesen kann, und der wahrhaftigen Einstellung unserer Mitarbeiter, die immer ultra-positiv ist. Wir haben Hunderte von Menschen vor der Fabrik, wenn wir gewinnen, aber die Menschen sind auch für uns da, wenn wir verlieren. Ich empfinde das nicht als Druck, sondern ein Mehrwert.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

1:47:14,808

1:38,220

25

02

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

55

+2,307

1:38,589

18

03

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

55

+4,919

1:38,610

15

04

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

55

+7,258

1:39,336

12

05

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

55

+8,571

1:39,792

10

06

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

55

+9,454

1:39,485

8

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

55

+12,753

1:40,254

6

08

14

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

55

+13,372

1:40,353

4

09

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

55

+13,993

1:39,970

2

10

41

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

55

+15,928

1:40,315

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  • Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  4. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

  5. Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM