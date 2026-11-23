Der Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas war ein Spektakel über 50 Runden! Wer sich in Europa um 5 Uhr morgens aus dem Bett gequält hatte (oder in Las Vegas bei nur knapp zweistelligen Temperaturen gefroren hatte), wurde belohnt: Enge Duelle überall im Feld, denkwürdige Szenen und Interviews nach dem Rennen – und jede Menge Chaos. 352 Überholmanöver gab’s im Rennen laut Formel 1 insgesamt – viel davon waren allerdings direkte Konter auf ein vorheriges Überholmanöver, bedingt durch das Energiemanagement der Boliden.

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Neben den großen Geschichten um Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing), das Überraschungs-Podium mit den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie den beiden Mercedes, die kurz vor Schluss beide zurückfielen, spielten sich auch weiter hinten im Feld einige Dramen ab. Diese Geschichten haben Sie im Chaos des Las-Vegas-GP vielleicht versäumt.

Alex Albon: Überhitzende Bremsen vor dem Start

Bei den niedrigen Temperaturen in Las Vegas ein wirklich unerwartetes Problem: Am Williams von Alex Albon überhitzten die Bremsen, sodass der Brite nicht ins Rennen starten konnte.

Albon: «Es war ein frustrierendes Wochenende, und es war natürlich enttäuschend, dass wir hier in Las Vegas nicht an den Start gehen konnten. Wir hatten bei den Einlaufrunden ein Problem mit überhitzten Bremsen, das zu große Schäden verursachte, sodass wir nicht am Rennen teilnehmen konnten.»

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Liam Lawson: Leck und Boxengassen-Start

Ebenfalls technische Probleme hatte Racing Bulls-Pilot Liam Lawson. Der Neuseeländer hatte zu Rennbeginn ein Benzinleck, musste aus der Boxengasse starten. Er kam als 15. ins Ziel, rückte durch die nachträgliche Strafe für Isack Hadjar noch eine Position hoch.

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Lawson: «Es war ein harter Tag. Wir hatten das ganze Wochenende über ein wirklich schnelles Auto, daher ist es enttäuschend, dass wir wegen eines Kraftstofflecks vor dem Rennen nicht an den Start gehen konnten. Die Jungs und Mädels haben fantastische Arbeit geleistet, um das Auto zu reparieren und alles wieder zusammenzubauen – und was noch beeindruckender ist: Sie haben es geschafft, mich ohne weitere Probleme auf die Strecke zu bringen. Da wir eine Runde im Rückstand gestartet sind, konnten wir nie wirklich wieder in den Kampf eingreifen, sodass es letztendlich ein ziemlich einsames Rennen wurde.»

Immerhin: Auch begünstigt durch das Safety-Car (siehe nächster Absatz), das das Feld enger zusammenbrachte, lag Lawson bei Ende des Rennens nur 36 Sekunden hinter Sieger Max Verstappen (Red Bull Racing).

Arvid Lindblad: Dreher unter Safety-Car

Nach dem Unfall von Sergio Pérez (Cadillac) und Rafael Câmara (Haas) kam das Safety-Car raus. In dieser verlangsamten Phase des Rennens verlor dann plötzlich Racing Bulls-Pilot Arvid Lindblad die Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich und war raus aus dem Rennen. Besonders bitter: Er war von Platz 5 ins Rennen gegangen.

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Lindblad: «Es ist enttäuschend, unser Rennen auf diese Weise beenden zu müssen. Bis zu diesem Moment haben wir uns einen fantastischen Kampf mit den Top-Teams geliefert, was ich in der Formel 1 bisher noch nicht wirklich erlebt hatte. Ich habe immer noch Schwierigkeiten zu verstehen, was genau passiert ist. Ich war gerade dabei, die Reifen aufzuwärmen, als das Safety-Car auf der Strecke war, und sobald ich Gas gab, geriet das Auto einfach ins Schleudern. Letztendlich war es meine Schuld, und ich entschuldige mich aufrichtig beim Team, denn damit haben wir eine riesige Chance verpasst.»

Sein Teamchef Alan Permane sagte: «Wir müssen uns den Gangwechsel genauer ansehen, um zu verstehen, ob das möglicherweise eine Rolle gespielt hat, aber es besteht kein Zweifel daran, dass er heute das Tempo hatte und in der Lage war, mit den vier Besten mitzuhalten.»

Formel 1 in Las Vegas: Strafen und Alonso-Aus