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Morbidelli: Ein Ex-Weltmeister verabschiedet sich leise aus der MotoGP

Auch in Katar gab es für VR46-Ducati-Ass Franco Morbidelli nicht viel zu holen. Im Grand Prix wurde es ein unauffälliger elfter Rang. Der Römer hat nun seine letzten beiden MotoGP-Events vor sich.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold and Goose Photography
Franco Morbidelli
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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2025 befand sich Für Franco Morbidelli noch auf Augenhöhe mit VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio. Am Ende belegten die beiden Italiener in der Gesamtwertung die Ränge 7 bzw. 6. In diesem Jahr ist das Bild ein anderes. Während «Diggia» viele Top-Platzierungen vorzuweisen hat und insbesondere in der ersten Saisonhälfte als Titelkandidat galt, fährt «Morbido» dem Feld oft hinterher. In der WM-Tabelle liegt er derzeit als mit Abstand schlechtester Ducati-Pilot mit 70 Punkten auf Rang 16. Di Giannantonio ist vor den letzten beiden Saisonevents Sechster.

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Auch beim Großen Preis von Katar gab es für Morbidelli nicht viel zu holen. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 13. Im MotoGP-Sprint am Samstag belegte er Rang 14 – nur der angeschlagene Maverick Vinales (KTM Tech3) und Honda-Ersatzfahrer Jake Dixon fuhren hinter ihm durch das Ziel.

Im Grand Prix am Sonntag lief es auch nicht viel besser. Im Rennen über 22 Runden fiel Morbidelli nach dem Start bereits in der ersten Kurve ans Ende des Feldes zurück. Danach startete er seine Aufholjagd, und er konnte einige Plätze gutmachen. Am Ende rollte er als Elfter über die Ziellinie.

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
Marc Márquez und Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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Franco Morbidelli: «Ich hatte einen furchtbaren Start!»

«Ich hatte einen furchtbaren Start und lag in Kurve 1 auf dem letzten Platz. Ich habe dann versucht, mich zurückzukämpfen, bin dabei aber zu weit nach außen gekommen. Später habe ich dann angefangen, mich nach und nach wieder nach vorne zu arbeiten», erklärte der 31-Jährige. Das Ziel für den Grand Prix wäre ein Top-10-Platz gewesen. Dafür reichte es knapp nicht. «In der letzten Runde habe ich in der letzten Kurve Aldeguer überholt und bin damit nahe an Platz 10 herangekommen. Aber in der Anfangsphase lagen wir zu weit zurück, und das ist schade. Wir hatten aber den Rhythmus, um unserem Ziel nahe zu kommen, und das ist positiv.»

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Bei den letzten beiden Grands Prix in Portimao und Valencia geht es für Franco Morbidelli darum, das Karriere-Kapitel als MotoGP-Pilot gut abzuschliessen. Nächstes Jahr wird der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020 und Moto2-Weltmeister von 2017 mit dem Ducati-Werksteam in der Superbike-WM auf Titeljagd gehen.

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01

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

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1:52,735

22

04

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

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1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

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Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

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Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

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