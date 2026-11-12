Morbidelli: Ein Ex-Weltmeister verabschiedet sich leise aus der MotoGP

2025 befand sich Für Franco Morbidelli noch auf Augenhöhe mit VR46-Teamkollege Fabio Di Giannantonio. Am Ende belegten die beiden Italiener in der Gesamtwertung die Ränge 7 bzw. 6. In diesem Jahr ist das Bild ein anderes. Während «Diggia» viele Top-Platzierungen vorzuweisen hat und insbesondere in der ersten Saisonhälfte als Titelkandidat galt, fährt «Morbido» dem Feld oft hinterher. In der WM-Tabelle liegt er derzeit als mit Abstand schlechtester Ducati-Pilot mit 70 Punkten auf Rang 16. Di Giannantonio ist vor den letzten beiden Saisonevents Sechster.

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Auch beim Großen Preis von Katar gab es für Morbidelli nicht viel zu holen. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 13. Im MotoGP-Sprint am Samstag belegte er Rang 14 – nur der angeschlagene Maverick Vinales (KTM Tech3) und Honda-Ersatzfahrer Jake Dixon fuhren hinter ihm durch das Ziel.

Im Grand Prix am Sonntag lief es auch nicht viel besser. Im Rennen über 22 Runden fiel Morbidelli nach dem Start bereits in der ersten Kurve ans Ende des Feldes zurück. Danach startete er seine Aufholjagd, und er konnte einige Plätze gutmachen. Am Ende rollte er als Elfter über die Ziellinie.

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Franco Morbidelli: «Ich hatte einen furchtbaren Start!»

«Ich hatte einen furchtbaren Start und lag in Kurve 1 auf dem letzten Platz. Ich habe dann versucht, mich zurückzukämpfen, bin dabei aber zu weit nach außen gekommen. Später habe ich dann angefangen, mich nach und nach wieder nach vorne zu arbeiten», erklärte der 31-Jährige. Das Ziel für den Grand Prix wäre ein Top-10-Platz gewesen. Dafür reichte es knapp nicht. «In der letzten Runde habe ich in der letzten Kurve Aldeguer überholt und bin damit nahe an Platz 10 herangekommen. Aber in der Anfangsphase lagen wir zu weit zurück, und das ist schade. Wir hatten aber den Rhythmus, um unserem Ziel nahe zu kommen, und das ist positiv.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen TV-Programm Live Portimao: International Livestream MotoGP World Championship 20.11.2026 - 09:55

Bei den letzten beiden Grands Prix in Portimao und Valencia geht es für Franco Morbidelli darum, das Karriere-Kapitel als MotoGP-Pilot gut abzuschliessen. Nächstes Jahr wird der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020 und Moto2-Weltmeister von 2017 mit dem Ducati-Werksteam in der Superbike-WM auf Titeljagd gehen.