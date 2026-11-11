Damon Hill zu Ferrari/Lewis Hamilton: «Politisches Problem im Team»

Bereits nach dem Mexiko-Rennen und dem teaminternen Zwist bei Ferrari sprach sich der frühere Formel-1-Pilot und Weltmeister von 1996 für Lewis Hamilton als Nummer 1 bei der Scuderia aus . Diesen Standpunkt bekräftigte der Brite beim britischen Sky in der F1-Show nach dem Brasilien-Rennen in Interlagos erneut.

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Hill über Ferrari: «Sie haben all das in ihn investiert, sie haben diesen massiven Namen im Sport an Bord. Wenn sie nächstes Jahr ein wettbewerbsfähiges Auto haben, könnten sie beide Weltmeisterschaften gewinnen, aber ich sehe nicht, wie sie das gewinnen sollten mit zwei Fahrern, die sich so benehmen, wie sie es gerade tun, wenn Charles ständig gegen Lewis fährt.» Für Hill scheint also klar: Lewis Hamilton soll den Vorrang vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc bekommen.

Hill: Ferrari sollte alles auf Lewis Hamilton setzen

Hill: «Als Teamchef muss man also eine Entscheidung treffen, wie man sich in den Kampf stürzen will. Und ich halte es für sinnvoll, alles auf Lewis zu setzen. Man hat all die Mühen und Investitionen auf sich genommen, um ihn dorthin zu bringen. Das wäre ganz klar eine riesige Sensation. Sein achter Weltmeistertitel liegt quasi schon auf der Hand.» Das wäre dann alleiniger Rekord.

Hill: «Ich glaube, Lewis strahlt eine gewisse Würde aus. Ich meine, vergesst nicht, wie es ihm letztes Jahr ging. Er war am Boden zerstört. Er ist im Grunde genommen seit Abu Dhabi, also seit 2021, am Boden zerstört.» Also seit dem geschichtsträchtigen Saisonfinale, in das Hamilton (damals noch bei Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull Racing) punktgleich gingen und in dem der WM-Titel haarscharf nach einer umstrittenen Entscheidung der Rennleitung an Verstappen ging.

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Lewis Hamilton: Nach Abu Dhabi 2021 wieder aufgerappelt

Hill: «Er hat sich wieder hochgekämpft. Er hat dieses Jahr unglaublich gut abgeschnitten, viel besser, als ich gedacht hatte – vor allem, wenn man bedenkt, dass ich davon ausgegangen war, es würde sehr schwer werden –, aber er hat sich wieder aufgerappelt.»

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Hill über seinen Landsmann: «Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Und er hat in diesem Jahr mit einem Ferrari Pole-Positions geholt und Rennen gewonnen. Wer hätte das letztes Jahr für möglich gehalten? Ich denke, wir müssen das innerhalb des Teams klären, denn es gibt dort ein politisches Problem. Für mich sieht es so aus, als gäbe es innerhalb des Teams Fraktionen, die auf die eine oder andere Seite setzen. So etwas darf nicht sein, wenn man ein ernstzunehmender Konkurrent für Red Bull, McLaren und Mercedes sein will.»