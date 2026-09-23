GP in Aserbaidschan: Max-Faktor oder Kurven-Stärke – wer punktet in Baku?

Was kommt da beim Aserbaidschan-GP auf uns zu? In Baku startet die Formel 1 an diesem Wochenende (mit GP schon am Samstag!) in einen Triple-Header, der es in sich hat (Baku/Malaysia/Singapur). Was erwartet uns in den Straßenschluchten der aserbaidschanischen Hauptstadt? Wer hat in Baku die Nase vorn? Christian Klien, Experte bei ServusTV, die das Rennwochenende in Österreich übertragen, analysiert.

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Es wird wieder überholt!

Die guten Neuigkeiten vorweg für alle, die sich während des Spanien-GPs gelangweilt haben: In Baku dürften wir wieder Überhol-Action sehen. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien (49 GPs) prognostiziert: «Im Gegensatz zu Madrid darf man sich aber auch auf Überholmanöver einstellen.» Außerdem ging der Sieg in Baku in neun Rennen nur dreimal an den Pole-Sitter.

Klien sieht McLaren stark

2025er-Weltmeister Lando Norris startete vor knapp zwei Wochen in Madrid von Pole, verpasste dann aber wegen eines für ihn unglücklichen Virtual Safty-Cars den Sieg. Wie stehen die Chance für den Briten in Baku? Klien: «Dem McLaren könnte Baku aufgrund der vielen rechtwinkeligen Kurven liegen.»

Red Bull Racing mit Max-Faktor

Klien: «Red Bull hat nur das drittschnellste Auto. Dann kommt aber der Max-Faktor ins Spiel. Er liefert immer wieder perfekte Rennen ab. Was das Auto eigentlich kann, ist an Isack Hadjar und Liam Lawson zu erkennen. Sie platzieren sich immer am hinteren Ende der Topteams.» In den vergangenen drei Rennen hatte Liam Lawson, eigentlich ja bei den Racing Bulls, Isack Hadjar ersetzt, weil sich der Franzose am Handgelenk verletzt hatte. Zum Rennen in Baku ist Hadjar aber wieder zurück.

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Klien über Verstappen am Kaspischen Meer: «Stadtkurse ohne Auslaufzonen liegen ja Max an sich. Aber mit den Hybrid-Autos ist das Risiko geringer, weil du zum Rekuperieren schon 50 Meter vor der Kurve vom Gas gehst.» Max Verstappen gewann im Vorjahr den Aserbaidschan-GP. Er ist mit zwei Siegen auch einer der Rekordsieger auf dem Baku City Circuit (neben Sergio Perez). Red Bull Racing ist mit fünf Siegen in Baku traditionell das Top-Team in Aserbaidschan.

Und Ferrari?

Zur Konkurrenz von Ferrari sagt ServusTV-Experte Klien: «Stellenweise sieht es auch so aus, als ob sie um die WM fahren können. Dann passieren aber Fehler im Ablauf oder es patzen die Fahrer, von denen jeder die Nummer eins sein will. All diese Faktoren spiegeln sich im Titelrennen wider. Ferrari fährt jetzt sicher nicht mehr um die WM mit.» Lewis Hamilton hat 101 Punkte Rückstand auf seinen Nachfolger bei Mercedes, Kimi Antonelli. Rechnerisch ist er noch mittendrin im Titelkampf – realistisch gesehen eher nicht. Hamiltons Kollege Charles Leclerc wirkt in Baku wie verhext: Viermal startete er hier von Pole – gewann aber nie.



Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September 08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999 10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training 10.30: Erstes Training 13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training 13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training 14.00: Zweites Training 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung 18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung 20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung 21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung 00.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Spanien 2026

Freitag, 25. September 07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training 10.30: Drittes Training 13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying 13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying 14.00: Qualifying 15.00: ServusTV – Analyse Qualifying 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung 20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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