Spielberg-Test: Bestzeit für Moreira (Honda) – Senna Agius überraschte

Die MotoGP-WM zieht nun in Richtung Asien weiter, wo Anfang Oktober der Große Preis von Japan auf dem Programm steht. Der private Test mit den Pirelli-Reifen und den 850er-Bikes am Montag auf dem Red Bull Ring in Spielberg hallt dafür umso mehr nach. Journalisten waren nicht zugelassen, die Rundenzeiten sind dennoch durchgesickert.

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Wie schon berichtet, konnte LCR-Honda-Ass Diogo Moreira überzeugen. Mit dem 850er-Motor und dem neuen HRC-Bike heizte er demnach in 1:28,4 min um den Kurs. Zum Vergleich: Im Qualifying am vergangenen Samstag schaffte der 22-jährige Brasilianer im Q1 eine Zeit von 1:29,1 min. Die Quali-Bestzeit von Pedro Acosta lag am Samstag bei 1:27,9 min. Der Sonntags-Sieger Acosta war am Montag im Aichfeld auch mit der 850er-KTM flott unterwegs. Er ließ sich eine 1:28,9 min notieren – die drittschnellste Zeit am Montag. Fermin Aldeguer (Gresini) fuhr mit der Ducati eine 1:28,7 min und war somit um zwei Zehntelsekunden schneller als Pedro.

Senna Agius nur zwei Zehntel langsamer als Marc Marquez

Viertschnellster war am Montag Marco Bezzecchi, der aber laut Informationen nur auf harten Reifen unterwegs war. Der VR46-Academy-Schützling kam mit seiner Aprilia auf eine Zeit von 1:29,1 min – auch Johann Zarco (Honda) fuhr eine Zeit in diesem Bereich. Der nächstjährige MotoGP-Rookie Senna Agius ließ mit 1:29,7 min aufhorchen, er war nur zwei Zehntelsekunden langsamer als Weltmeister Marc Marquez (1:29,5 min). Agius fuhr aber eine 1000er-KTM des aktuellen Jahrgangs, genauso wie der scheidende Südafrikaner Brad Binder und Honda-Tester Taka Nakagami. Rückkehrer Maverick Vinales erreichte einen Wert von 1:29,2 min – wie Agius mit dem 1000er-Bike.

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Für den Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu, der die Pirelli-Reifen besser kennt als die meisten MotoGP-Asse, wurde hinter Pol Espargaro (1:29,9 min) eine Zeit von 1:30,5 min notiert. Neuling Izan Guevara, der bei der Pramac-Truppe den Test als Bonus und wie Agius als Vorgeschmack für 2027 erhielt, wurde wie Jack Miller mit 1:30,5 min gestoppt. Am Ende der inoffiziellen Zeitenliste reihten sich die beiden offiziellen Testfahrer von Yamaha und Aprilia – Augusto Fernandez und Lorenzo Savadori – mit 1:31er-Zeiten ein.