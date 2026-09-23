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Superbike-Comeback von Loris Baz – der Franzose ersetzt Tarran Mackenzie

Nachdem Tarran Mackenzie bereits für Magny-Cours keine Startfreigabe erhielt, muss der 30-Jährige nun auch beim Superbike-Meeting in Cremona zuschauen. Seine Ducati pilotiert ein alter Bekannter.

Superbike WM

Loris Baz
Loris Baz
Foto: Instagram/Loris Baz
Loris Baz
© Instagram/Loris Baz

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Bei seinem Heimrennen in Donington zog sich Tarran Mackenzie bei einem Sturz Brüche am Schlüsselbein, am Schulterblatt sowie am linken Schien- und Wadenbein zu. Nach der fast zweimonatigen Sommerpause meldete sich der Ducati-Privatier in Magny-Cours zurück, blitzte aber bei Rennärztin Monica Lazzarotti ab, die den Schotten für rennuntauglich erklärte.

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Dass der Optical-Express-Pilot drei Wochen später nicht einmal die Anreise nach Cremona wagt, kommt überraschend. Statt Mackenzie wird Loris Baz für das MGM-Team antreten. Der Franzose fuhr 2022 und 2023 bereits für das Team, das seinerzeit in der Superbike-WM mit BMW kooperierte.

Auch wenn Baz ein sehr anpassungsfähiger Rennfahrer ist, wird er bei seinem kurzfristigen Comeback auf viele Hürden stoßen. Der Cremona Circuit ergänzte erst 2024 den Superbike-Kalender, als der 33-Jährige in der MotoAmerica unterwegs war. Die aktuelle V4R kennt Baz zwar aus der US-Serie, doch nicht mit der fortschrittlichen Elektronik.

Im Artikel erwähnt

Es ist schon das zweite Mal, dass Baz in diesem Jahr einen verletzten Piloten ersetzt, denn auch sein Engagement bei Warhorse Ducati kam durch die Verletzung von Stammfahrer Cameron Beaubier zustande. Mit einem Sieg in Virginia hat der Franzose seine Klasse bewiesen.

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Eine weite Anreise hat der Franzose nicht: Am vergangenen Wochenende war er im BMW-Team ERC beim Bol d’Or im Einsatz.

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