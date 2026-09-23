Neuer Vertrag fix! Isack Hadjar bleibt bei Red Bull Racing

Am Dienstagmorgen vor dem Aserbaidschan-GP wurde bekannt: Isack Hadjar ist wieder komplett fit, kehrt zurück ans Steuer seines Formel-1-Boliden von Red Bull Racing. Am Mittwochmorgen nun die nächste gute Nachricht: Hadjar und Red Bull Racing verlängern ihren Vertrag fürs Jahr 2027.

Werbung

Werbung

Isack Hadjar kam zu Beginn dieser Saison, also mit neuem Reglement, zu Red Bull Racing. 2025 fuhr er fürs Schwesterteam, die Racing Bulls. Dort überzeugte er mit Platz 12 im unterlegenen Auto und einem Podium in Zandvoort, wurde entsprechend für 2026 an die Seite von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen befördert. Inklusive Ungarn-GP vor der Sommerpause kommt Hadjar schon auf stolze 34 Formel-1-GPs. Derzeit steht er an WM-Rang 8, verpasste aber auch verletzungsbedingt drei Rennwochenenden (3 GPs und einen Sprint). In Monaco holte er das bislang zweite Podium seiner Karriere. Hadjars Vertrag lief Ende 2026 aus. Nun steht fest: Auch 2027 geht es für den Franzosen weiter bei Red Bull Racing! Sein Teamkollege bleibt Max Verstappen, der bis 2030 unterschrieben hat.

Hadjar: «Ich freue mich riesig darauf, weiterhin für Oracle Red Bull Racing zu fahren. Ich bin vor acht Monaten zu diesem Team gekommen und habe sofort erkannt, welche Größe und welche Ambitionen diese Organisation hat. Im Werk gibt es so viele talentierte Menschen, und man ist sich bewusst, welch ein Privileg es ist, für ein so unglaubliches Team an der Seite eines vierfachen Weltmeisters wie Max zu fahren. Von dem Moment an, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir vorgenommen, mich voll und ganz für das Team einzusetzen, und dank der Unterstützung von Laurent und allen in Milton Keynes konnte ich das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, rechtfertigen. Ich bin stets bestrebt, zuzuhören, zu lernen und mich jeden Tag weiter zu verbessern, was mich nur noch mehr auf das freuen lässt, was vor uns liegt.»



Mekies: Hadjar hat uns die Vertragsentscheidung leicht gemacht

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Wir freuen uns, unsere Reise mit Isack fortzusetzen. Seit er sich uns Anfang der Saison angeschlossen hat, ist er auf der Strecke und abseits davon großartig gewesen, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass es erst seine zweite Saison in der Formel 1 ist. Das hat uns die Entscheidung über den Vertrag leicht gemacht. Von Beginn an hat Isack sich sehr gut ins Team eingefunden, ist lernwillig und will sich verbessern. Er verbringt sehr viel Zeit mit den Ingenieuren in der Fabrik und arbeitet daran, das Auto zu entwickeln. Man konnte schon in Melbourne sehen, dass er den weiteren Schritt sehr gut gehändelt hat und einen Sitz verdient hat.»

Werbung

Werbung

Die Zeit nach der Sommerpause war für Hadjar herausfordernd. Im Sommer verletzte er sich am Handgelenk. Infolgedessen verpasste er drei Grands Prix. Er sagte: «Ich freue mich riesig darauf, wieder in mein Auto zu steigen. Der letzte Monat war schwierig für mich. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Rennen gefahren bin, und es ist ein seltsames Gefühl, an das ich mich erst gewöhnen musste.» Jetzt ist er zurück am Steuer – und passend dazu kommen direkt die nächsten guten Neuigkeiten!

Laurent Mekies: «Die Zeit seit seiner Verletzung war für Isack eine schwierige Phase, aber diese Vertragsverlängerung zeigt, wie sehr wir an ihn glauben, und wir können es kaum erwarten, ihn wieder auf der Rennstrecke zu sehen. Wir haben in dieser Saison noch viel vor, aber es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass die Fahrer, Ingenieure und alle im Werk alle an einem Strang ziehen – engagiert und geschlossen.»