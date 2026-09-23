BMW-CEO Markus Flasch über EWC-Titel: «Vor allem braucht es Leidenschaft!»

Der erste WM-Titel von BMW in der Langstrecken-Weltmeisterschaft besitzt auch für Markus Flasch eine besondere Bedeutung. Der Geschäftsführer von BMW Motorrad verfolgt das Engagement in der EWC mit großem Interesse und steht klar hinter dem Projekt. Nach dem historischen Triumph beim Bol d’Or würdigte er nicht nur die Performance der M1000RR, sondern vor allem die Leidenschaft der Menschen hinter dem Erfolg.

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«Meine herzlichsten Glückwünsche an das gesamte BMW Motorrad World Endurance Team und alle bei BMW Motorrad Motorsport, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Wir sind mehr als stolz auf euch!», erklärte Flasch.

Für BMW war der Triumph in der EWC der nächste große internationale Erfolg mit der M1000RR. Nach zwei WM-Titeln in der Superbike-WM folgte nun die Krönung im Langstrecken-Sport. «Der dritte Weltmeistertitel für unsere BMW M1000RR innerhalb von drei Jahren und ein weiterer Meilenstein für BMW Motorrad», betonte der BMW-Motorrad-Chef. «Nach den beiden Titeln in der Superbike-WM sind wir nun als erster europäischer Hersteller auch Weltmeister im Langstrecken-Rennsport.»

BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch Foto: BMW BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch © BMW

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Flasch: «Vor allem braucht es Leidenschaft»

Besonders bemerkenswert ist, welchen Stellenwert Flasch dabei nicht nur der technischen Performance einräumt. Ein erfolgreiches Langstrecken-Projekt verlangt nach seiner Überzeugung mehr als ein schnelles und zuverlässiges Motorrad.

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«Dafür braucht es Performance und Effizienz, aber vor allem braucht es Leidenschaft», bringt Flasch seine Sichtweise auf den Punkt. «Jeder Einzelne hat sich diesen Titel wirklich verdient.»

Jubel in der BMW-Box: Beim Bol d'Or wurde Historisches erreicht Foto: BMW Jubel in der BMW-Box: Beim Bol d'Or wurde Historisches erreicht © BMW

Gerade der Erfolg beim Bol d’Or unterstrich diese Aussage. Die M1000RR überzeugte nicht nur mit ihrer Geschwindigkeit, sondern auch mit ihrer Effizienz. Das BMW-Werksteam konnte längere Stints fahren als einige der direkten Konkurrenten und kombinierte diesen technischen Vorteil mit einer fehlerfreien Leistung der Fahrer und Mannschaft.

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Dass der Titel für Flasch weit über einen weiteren Pokal hinausgeht, wird in seiner Reaktion deutlich. Der BMW-Motorrad-Chef sieht darin einen weiteren Meilenstein für die Marke und eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges im internationalen Rennsport.

Mit dem historischen EWC-Titel wurde das Engagement in der Langstrecken-WM nun erstmals mit der Weltmeisterschaft belohnt. Und Flaschs Botschaft ist eindeutig: Hinter diesem Erfolg stehen nicht nur Performance und Effizienz der M1000RR, sondern vor allem die Leidenschaft der Menschen, die das Projekt tragen.