GP-Quali Singapur: 50. Verstappen-Pole, dann Ferrari, Hülkenberg vor Strafe

Tadellose Leistung von Max Verstappen im spannenden Qualifying zum Grossen Preis von Singapur: In der Marina Bay stürmt der Red Bull Racing-Star nach dem Sieg im Sprint zu seiner 50. Formel-1-Pole, die zweite in dieser Saison nach Bahrain, die zweite innerhalb von acht Tagen und, man staune, seine erste auf dem kniffligen Strassenkurs des asiatischen Stadtstaats.

Werbung

Werbung

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist dies die 113. Pole-Position in der Königsklasse und die dritte auf dieser Rennstrecke, erstmals seit Sebastian Vettel 2013.

Die Quali begann bei 30 Grad, die Rennstrecke bei 41 Grad, Luftfeuchtigkeit 77 Prozent, kein Regen in Sicht.

Im ersten Quali-Segment WM-Leader Kimi Antonelli einer der ersten Fahrer auf der Bahn, der Italiener noch immer auf der Suche nach dem besten Arbeitsfenster mit dem verbesserten Mercedes.

Werbung

Werbung

Es hatte viel Arbeit gegeben bei den verschiedenen Teams nach dem Sprint: Beide McLaren beschädigt, Getriebeschaden bei Hadjar, Beschädigungen an den Autos von Stroll und Pérez, dann natürlich der kaputte Mercedes von Russell.

Nach der Anderson-Brücke rutschte Haas-Fahrer geradeaus: «Ich habe keine Bremsen, was geht hier vor?» Kurz darauf rutschte auch Stroll geradeaus. An beiden Autos die Reifen natürlich im Eimer. Dann Hadjar in langsamer Fahrt, auch der Franzose hatte einen Verbremser. Dann aber der Franzose in ganz langsamer Fahrt: «Der Motor ist aus!» Aber der junge Pariser konnte den Wagen wieder in Gang bringen.

Lewis Hamilton setzte eine erste Duftmarke, vor Norris und Piastri. Die Probleme von Hadjar kosteten einige Piloten eine erste schnelle Runde.

Verstappen knöpfte Hamilton die Führung ab, Antonelli Dritter. Dann auf einmal Weltmeister Norris an der Spitze, vor dem zweiten McLaren mit Piastri. Die Piste legte markant an Haftung zu.

Werbung

Werbung

Dann wieder Hadjar am Funk: «Ei, ei, ei, wieder ein Problem, mit den Gängen.» Isack an der Box, als einziger Fahrer ohne gezeitete Runde. Hadjar musste aufhören.

Gleichzeitig rückte Audi-Fahrer Nico Hülkenberg auf P5, dann unterboten von Oliver Bearman im Haas – der US-amerikanische Rennwagen funktioniert auf dieser Bahn sehr gut.

Lewis Hamilton krallte sich erneut die Führung, knapp vor Norris und Antonelli, doch diese Runde wurde Kimi gestrichen – zu weit neben der Bahn.

Hülkenberg rückte vor Verstappen auf P5, vorne auf einmal zwei Ferrari, Hamilton vor Leclerc.

Werbung

Werbung

Als Q1 zu Ende war, hatten vorzeitig Feierabend: Alonso auf Platz 17, dann Albon, Stroll, Pérez, Bottas und der unglückliche Hadjar.

Top-Ten nach Q1: Hamilton, Leclerc, Norris, Lawson, Piastri, Hülkenberg, Gasly, Verstappen, Colapinto und Lindblad.

Im zweiten Quali-Segment zunächst Antonelli vor Russell, dann aber liess Lewis Hamilton die Muskeln spielen – schneller als Antonelli, Max Verstappen rückte auf P3, dann Russell, Norris, Piastri und Leclerc, Hülkenberg im Audi auf P10.

Max Verstappen am Funk: «Die Schaltung beim Herunterwechseln der Gänge ist grottenschlecht.»

Werbung

Werbung

Norris verbesserte sich auf Rang 2 hinter Hamilton, der Leader legte nach – noch schneller! Der siebenfache Champion in prächtiger Form, unter den Augen seiner Freundin Kim Kardashian.

McLaren-Fahrer Oscar Piastri war mit dem rechten Hinterrad an der Mauer, stürmte aber weiter durch die Nacht von Singapur, der Wagen wohl unbeschädigt.

Sprint-Sieger Max Verstappen liess den Red Bull Racing-Renner fliegen – Zweitschnellster hinter Hamilton!

Top-Ten und damit für Q3 qualifiziert: Hamilton, Verstappen, Norris, Leclerc, Antonelli, Russell, Piastri, Lawson, Lindblad und Gasly.

Werbung

Werbung

Out hingegen für: Nico Hülkenberg auf Platz 11, dann Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto und Colapinto.

Aber Hülki muss um P11 zittern: Er soll in Q2 Carlos Sainz behindert haben – das würde bedeuten, drei Ränge zurück.

Im letzten Quali-Teil nur Hamilton nicht gleich auf der Bahn. Bei Max Verstappen fiel auf – er hat sich einen Satz weicher Reifen gespart, den kann er dann am 11. Oktober im Grand Prix verwenden.

Einige Piloten wärmten die Reifen über zwei Runden auf (Russell, Antonelli und Leclerc), das wird getan, um behutsam Temperatur in den Reifen zu bringen.

Werbung

Werbung

Verstappen legte hingegen nach nur einer Aufwärmrunde los und setzte sich mit einer feinen Runde an die Spitze, zwei Zehntel schneller als Hamilton in Q2.

Norris versemmelte den letzten Sektor, P3 hinter Leclerc. Dann Hamiltons Angriff auf Verstappen – aber der Ferrari-Star schaffte es nicht, 133 Tausendstel Rückstand. Dann Antonelli hoch auf P3 vor Leclerc.

Mit dem letzten Reifensatz der weichen Pirelli-Walzen Leclerc hoch auf P2, damit vor Hamilton, aber an die Zeit von Max Verstappen kam keiner mehr heran, nicht mal Max selber.