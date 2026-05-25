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Lewis Hamilton (2.): Schönster Tag bei Ferrari, körperlich in Top-Form

Lewis Hamilton wurde in Kanada Zweiter, war danach im siebten Motorsport-Himmel. Der Ferrari-Pilot schwärmte: «Ich fühle mich gerade sehr leicht, körperlich geht es mir großartig.»

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton auf dem Podium
Lewis Hamilton auf dem Podium
Foto: XPB
Lewis Hamilton auf dem Podium
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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Lewis Hamilton kam nach dem Formel-1-GP von Kanada in Montreal gar nicht mehr aus dem Grinsen raus! Mit einer in den vergangenen Jahren selten gewordenen Leichtigkeit feierte der Brite seinen zweiten Platz im Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve.

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Erstes Mal auf Platz 2 für Ferrari

Hamilton nach dem Rennen: «Das ist bisher der schönste Tag meiner Zeit bei Ferrari! Es ist ein tolles Gefühl, den Ferrari auf das Podium zu bringen und meinen ersten zweiten Platz mit dem Team im Hauptrennen zu holen. Und es ist auch mein zweites Podium. Ich bin einfach überglücklich und so stolz auf das Team, das so hart gearbeitet hat.»

Der siebenmalige Weltmeister: «Endlich habe ich das Ingenieursteam, auf das ich hingearbeitet habe. Ich finde, unser Auto ist großartig. Die Jungs haben über den Winter fantastische Arbeit geleistet, um das Auto dahin zu bringen, wo es jetzt ist, und ich glaube, ich verstehe es viel besser. Ich fühle mich viel wohler damit, und auch wenn wir noch nicht ganz da sind, wo wir sein wollen, um ein solches Ergebnis zu erzielen, haben wir unsere Chancen genutzt. Wir hatten eine hervorragende Zuverlässigkeit, und das ist großartig. Ein großes Dankeschön an das Team.»

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Im Artikel erwähnt

Leicht bitterer Beigeschmack bei Ferrari: Während Hamilton von seinem schönsten Wochenende mit Ferrari schwärmte, steckte sein Teamkollege Charles Leclerc in einem Tief. Der Monegasse klagte über das bislang schwierigste Wochenende seiner gesamten Formel-1-Karriere. Licht und Schatten also bei der Scuderia.

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«Ich fühle mich gerade sehr leicht»

Nach dem Kanada-GP fühlte Hamilton sich allerdings pudelwohl. Der Brite: «Ich fühle mich gerade sehr leicht, körperlich geht es mir großartig. Ich bin körperlich sehr, sehr stark und mental eindeutig in einer guten Verfassung. Ich bin dieses Wochenende mit mega viel Energie hierhergekommen und möchte das bald weiterführen.»

Das nächste Rennen steht in zwei Wochen in Hamiltons Wahlheimat Monaco an, also eine Art Heim-GP – bei dem die Konkurrenz davon ausgeht, dass der Ferrari auf der Strecke richtig gut laufen dürfte!

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Scuderia Ferrari HP

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