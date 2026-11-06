Nummer-1-Status im Ferrari-Team? Das rät Damon Hill Teamchef Fred Vasseur

Dass die Ferrari-Stars auch ohne Drama gegeneinander kämpfen können, haben Lewis Hamilton und Charles Leclerc zum Start der Saison bewiesen, etwa beim zweiten Rennwochenende in China, wo sich das Duo ein starkes Rad-an-Rad-Duell lieferte, ohne sich in die Quere zu kommen. Doch im Laufe des Jahres wurden die Duelle der beiden Teamkollegen immer härter.

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Und beim jüngsten GP in Mexiko zahlte das Ferrari-Team einen hohen Preis. Denn das Duell der Stallgefährten eröffnete dem späteren Sieger Max Verstappen erst die Chance, seinen dritten GP-Triumph in dieser Saison zu erobern. Entsprechend wütend war Teamchef Fred Vasseur, der von mangelndem Respekt gegenüber der Mannschaft sprach.

Der Ingenieur aus Frankreich kündigte an, die Ereignisse von Mexiko hinter verschlossenen Türen zu besprechen. Doch offenbar hängt der Haussegen bei Ferrari immer noch schief, denn im Fahrerlager von Interlagos bekräftigte Hamilton seine Kritik an Leclercs Vorgehensweise auf der Piste. Die grosse Frage, die er damit aufwarf, war jene nach der Lösung für das Problem, zwei Streithähne wieder auf Team-Kurs bringen zu müssen.

Und Ex-GP-Pilot Damon Hill glaubt, diese gefunden zu haben. Auf X (ehemals Twitter) erklärte der Weltmeister von 1996: «Das ist meine Position in der Debatte um Lewis und Charles, und diesen Standpunkt habe ich bereits am Sonntag in Mexiko in meinem Kommentar bei BBC 5 Live vertreten: Macht Lewis zum Nummer-1-Fahrer bei Ferrari.»

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«Bringt das in Ordnung. Macht es klar. Damit ist die Debatte beendet», glaubt der Brite. «Lewis wird für Ferrari Ergebnisse liefern – wenn sie ihn zu 100 Prozent unterstützen», fügt der 66-Jährige an.