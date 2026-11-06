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Moto2, Zeittraining: Holgado mit Rekordrunde – Guevara 3., Gonzalez 4.

Aspar-Pilot Daniel Holgado dominierte das Moto2-Zeittraining in Katar. Er setzte sich vor Filip Salac und Izan Guevara durch. Manuel Gonzalez (Intact GP) auf Rang 4. Senna Agius wurde Sechster.

Moto2

Aspar-Pilot Dani Holgado: Bestzeit mit Rekordtempo
Aspar-Pilot Dani Holgado: Bestzeit mit Rekordtempo
Foto: Gold and Goose
Aspar-Pilot Dani Holgado: Bestzeit mit Rekordtempo
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Ausgangslage in der Moto2-WM 2026 vor den letzten drei Saisonrennen ist spannend. Intact-Pilot Manuel Gonzalez führt die WM-Tabelle mit gerade einmal 3,5 Punkten Vorsprung an. Auf Platz 2 lauert sein spanischer Landsmann Izan Guevara (Pramac Yamaha). Ivan Ortola hat als Dritter, mit 77 Punkten Rückstand auf den Führenden, auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Titel.

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Auf das FP1 folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das 40-minütige Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 in Katar war Aspar-Pilot Daniel Holgado der Schnellste. Celestino Vietti und Guevara folgten auf den Rängen 2 und 3. Gonzalez fuhr die viertschnellste Zeit.

Im Artikel erwähnt

Zum Start des Zeittrainings um 18.05 Uhr Ortszeit betrug die Lufttemperatur immer noch 30 Grad Celsius. Die Flutlichtanlagen leuchteten den Lusail International Circuit voll aus.

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Nach fünf Minuten führte Forward-Pilot Alex Escrig die Zeitenliste in 1:56,578 min an. Zum Vergleich: Den Moto2-Rundenrekord hatte Manuel Gonzalez 2025 in 1:56,301 min gefahren. Auf 2 und 3 folgten Alonso Lopez und Ivan Ortola. In der nächsten Runde fuhr Ortola die zweitschnellste Zeit – er war um eine Zehntelsekunde langsamer als Escrig.

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WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP): Platz 4 im Losail-Zeittraining
WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP): Platz 4 im Losail-Zeittraining
Foto: Gold and Goose
WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP): Platz 4 im Losail-Zeittraining
© Gold and Goose

Kurze Zeit später fuhr Guevara die fünftschnellste Zeit. Gonzalez war zu diesem Zeitpunkt Achter.

Nach zehn Minuten fuhr Gonzalez in 1:56,411 min eine neue Bestzeit. Intact-Teamkollege Senna Agius preschte auf Rang 5 nach vorn. Wegen Überschreitung der Track-limits wurde die Zeit wieder gestrichen. Eine Runde später schaffte es der Australier auf Position 6.

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Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Gonzalez, Escrig, Ortola, Lopez und Vietti. Guevara war auf Position 8 zu finden.

Einige Minuten später preschte KTM-Ajo-Pilot Collin Veijer auf Position 3 nach vorn. Der Niederländer wird auch 2027 in Orange unterwegs sein.

14 Minuten vor dem Ende war es dann so weit: Manuel Gonzalez fuhr in 1:56,146 min einen Rundenrekord! Er unterbot seinen alten Rekord um eineinhalb Zehntelsekunden. WM-Rivale Guevara war zu diesem Zeitpunkt nur Neunter.

In den letzten acht Minuten folgte die finale Zeitenjagd. Zunächst war das große Bummeln angesagt – viele Fahrer wollten sich den günstigsten Windschatten sichern.

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Dann fuhr Holgado in 1:56,039 min einen Rundenrekord! Baltus raste auf Rang 3 nach vorn und Forward-Pilot Zurutuza war hinter Teamkollege Escrig neuer Fünfter. Wenig später preschte Agius auf Rang 4 nach vorn.

Izan Guevara kämpfte sich auf Platz 3
Izan Guevara kämpfte sich auf Platz 3
Foto: Gold and Goose
Izan Guevara kämpfte sich auf Platz 3
© Gold and Goose

Vier Minuten vor Schluss fuhr Holgado in 1:55,897 min erneut einen Rundenrekord – der nächstjährige MotoGP-Fahrer war nicht mehr zu halten. Filip Salac fuhr die zweitschnellste Zeit. Veijer verbesserte sich auf Rang 4. Wenig später fuhr Guevara die drittschnellste Zeit – er setzte sich direkt vor Gonzalez. David Alonso fuhr die fünftschnellste Zeit. Wenig später war Vietti schneller und neuer Fünfter.

In seiner letzten Runde fuhr Gonzalez die zweitschnellste Zeit. Diese wurde aber wieder gestrichen – er hatte die Track-limits überschritten.

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An die Zeit von Holgado kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften Holgado, Salac, Guevara, Gonzalez, Vietti, Agius, Alonso, Veijer, Lopez, Baltus, Rueda, Escrig, Zurutuza und Huertas.

Wie üblich in der Moto2-Klasse, ging es sehr eng zu. 21 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde!

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Fahrer
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Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

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CFMOTO Aspar Team

18

1:55,897

02

12

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

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16

+0,199

03

28

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

15

+0,239

04

18

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

15

+0,249

05

13

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

SpeedRS Team

17

+0,287

06

81

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

16

+0,458

07

80

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

16

+0,487

08

95

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

15

+0,515

09

21

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

14

+0,547

10

7

Barry Baltus

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REDS Fantic Racing

18

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