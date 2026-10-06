Isack Hadjar (5.) nach Bahrain-GP stinkwütend: «So etwas Dummes aber auch!»

Der Pariser Isack Hadjar zeigte am GP-Wochenende von Bahrain in Malaysia eine starke Leistung: Zunächst Drittschnellster in der Quali, daraus wurde wegen des Einbaus neuer Motorteile und fünf Rängen zurück jedoch Startplatz 8.

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Im Grand Prix arbeitete sich der 22-jährige Red Bull Racing-Fahrer nach vorne und lag kurz vor Schluss des turbulenten WM-Laufs auf dem dritten Platz hinter Max Verstappen und Kimi Antonelli, vom Ausfall von George Russell profitierend.

Dann jedoch fuhren die beiden Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc an ihm vorbei, als hätte Hadjar in seinem Rennwagen die Handbremse nicht gelöst. Was ist passiert?

Der Franzose war nach dem Bahrain-GP stinkwütend: «So etwas Dummes aber auch!» zeterte er. «Nach dem letzten Re-Start hatte ich kein Tempo mehr, ich wusste gleich, da stimmt etwas nicht.»

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Wie sich herausstellte, lud die Batterie eine Weile nicht voll, daher war Hadjar gegen die beiden Ferrari-Fahrer machtlos. Isack weiter: «Ich habe keine Ahnung, was da genau vorgefallen ist. Wegen so etwas Blödem verlieren wir einen Podestplatz, unglaublich.»

«Hamilton lag zunächst 15 Sekunden hinter mir, aber auf einmal sah ich ihm im Rückspiegel. Wir müssen herausfinden, was da vorgefallen ist. Die ersten zwei Runden nach dem Re-Start ging so gut wie gar nichts, dann hat sich das wieder stabilisiert, und ich konnte wieder schneller fahren.»

Aber das war nicht das einzige Problem von Isack. Er sagt weiter: «Ich hatte im ganzen Rennen den Eindruck, ich habe nicht den vollen Grip. Ich spürte den Mangel an Haftung sogar hinter dem Safety-Car.»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hat nach dem Bahrain-GP bestätigt, dass der Wagen von Hadjar nicht so lief wie jener von Sieger Max Verstappen. Möglich, dass das Auto des Franzosen bei einem Ritt durchs Kiesbett während der Einführungsrunde beschädigt worden war.

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