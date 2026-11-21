Die Fans am Las Vegas Strip Circuit staunten, zum Schluss des dritten freien Trainings: Ja haben wir denn schon ein Rennen? Sie erlebten ein knallhartes Duell zwischen Verstappen und George Russell am Ende der langen Strip-Geraden, sogar mit Fahrzeugberührung!

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Max Verstappen am Funk: «Er hat mich abgedrängt!» – George Russell am Funk: «Hahaha, Spass und Spielchen, gell?»

Die Rennkommissare fanden es weniger spassig: Sie verpassten Max Verstappen eine Verwarnung, was im Formel-1-Reglement als Strafe definiert ist.

Gerd Ennser (Deutschland), Loic Bacquelaine (Belgien), Tonio Liuzzi (Italien) und Steve Pence (USA) in der Urteilsbegründung: «Die Rennkommissare sind der Ansicht, dass die Richtungsänderung von Auto 3 beim Bremsen unvorhersehbar war und zu der Situation beitrug, in der Auto 63 nach innen ausweichen musste, um einen Kontakt zu vermeiden. Während die Stewards das Manöver nicht als ausreichend schwerwiegend erachteten, um eine schwerere Strafe zu rechtfertigen, kamen sie zu dem Schluss, dass das Richtungswechseln beim Bremsen unter diesen Umständen unter dem erwarteten Fahrstandard lag – daher eine Verwarnung.»

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Auch der Kanadier Jacques Villeneuve (55) hat sich das heisse Duell angeschaut, der elffache GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 1997, stuft die Szene als Experte unserer Kollegen von Sky so ein: «Für uns Zuschauer war das natürlich aufregend. Allerdings wäre es mir lieber, wir würden solche Rad an Rad-Duelle im Grand Prix sehen, nicht im freien Training. Letztlich war das völlig unnötig.»

«Wenn du deine Position auf der Bahn mal verloren hast, so wie in jener Situation Russell gegen Verstappen, dann ist das eben so. George wurde überholt und eigentlich basta.»

«Russell hat dann versucht, die Position zurück zu gewinnen, was ein unnützes Risiko bedeutete. Du musst da als Fahrer wirklich aufpassen – du willst einen Max Verstappen nicht zum Feind haben.»

«Das wirklich Brisante: Jeder im Fahrerlager weiss, dass die beiden nichts füreinander übrig haben, und ausgerechnet diese zwei gehen nun aus der ersten Startreihe in den Las Vegas-GP. Das wird richtig prickelnd.»

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«Generell solltest du als Formel-1-Pilot im Training keinen so überholen, wenn der Andere gerade eine schnelle Runde beginnen will. Aber zur Verteidigung des Briten muss ich auch anfügen – wusste Russell das überhaupt? War er informiert? Oder wollte er selber eine schnelle Runde anfangen? Fakt ist: Solche Situationen sind nicht ganz einfach einzuschätzen.»