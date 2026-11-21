Pedro Acosta: «Die letzte Kurve ist immer noch ein Desaster»
Nur drei Zehntelsekunden fehlten Pedro Acosta im MotoGP-Sprint von Portimao zum Podium. Die KTM bremst inzwischen besser, doch im letzten Sektor verliert der Spanier weiterhin viel Zeit.
Pedro Acosta verpasste das Podium
«Wirklich genossen habe ich es nicht», erklärte Acosta nach dem Rennen. «Ich habe das ganze Rennen versucht, richtig nah an di Giannantonio heranzukommen. Wir haben aber das Maximum herausgeholt. Im Regen habe ich dann etwas mehr riskiert, um noch aufs Podium zu kommen. Das war nicht möglich, denn Alex hatte einfach ein wenig mehr zu bieten als wir – speziell mit dem weichen Reifen. Aber ich bin zufrieden.»
Licht und Schatten bei der KTM RC16
Fortschritte spürt Acosta beim Anbremsen. «Das Motorrad ist jetzt besser. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, und ich kann nun sehr spät bremsen», berichtete der KTM-Werkspilot. «Ich verliere zwar etwas beim Beschleunigen, kann beim Bremsen aber Boden gutmachen. Die lange letzte Kurve ist immer noch ein Desaster. Bis Kurve 10 oder 13 ist die Runde wirklich okay. Danach wird das Motorrad sehr unruhig, beide Reifen schwimmen in der Bergabpassage stark.»
Die Probleme in diesem Abschnitt begleiten Acosta schon länger. «Von Kurve 11 bis 15 verliere ich sehr viel Zeit. Das war schon so, als ich erstmals mit dem MotoGP-Motorrad hier gefahren bin», schilderte er. «Bergab kann ich kaum in Schräglage gehen. Dort eine halbe Sekunde zu verlieren, ist einfach zu viel. Aber leider ist es so.»
Im Qualifying hatte Acosta Startplatz 6 erreicht. Seine Einschätzung dazu fiel knapp aus: «Im Q2 war ich selbst einfach nicht schnell genug.» Auch der heftige Highsider von LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira im Q1 beschäftigte Acosta. Der Brasilianer war bei hohem Tempo von seiner Maschine geschleudert worden. «Moreira hatte wirklich Glück! Es ist ein Fehler, der passieren kann, wenn man viel riskiert und ins Q2 will», sagte Acosta. «Bei solchen Stürzen haben wir in der Vergangenheit schon sehr schwere Verletzungen gesehen. Er hatte wirklich Glück.»
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