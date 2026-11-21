Der MotoGP-Sprint im spektakulären Autodromo von Portimao brachte am Samstagnachmittag bei Nieselregen im Finish den Mega-Paukenschlag. Bis eineinhalb Runden vor dem Ende sah alles nach dem perfekten Drehbuch für die Familie Marquez aus. Marc war als Dritter auf dem Weg zum achten MotoGP-WM-Titel. Dazu kam: Alex beschattete seinen Bruder mit Respektabstand und hielt die Meute mit Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio und insbesondere Jorge Martin auf Distanz.

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Als es im oberen Streckenteil stärker zu nieseln begann, landete Bruder Marc knapp acht Kilometer vor dem Gewinn seines zehnten WM-Titels außerhalb von Kurve 7 im Kies – Alex fuhr mit der Gresini-Ducati als Dritter über die Ziellinie. Nach dem Feiern war dem 30-Jährigen danach nicht zu mute. Alex wirkte irritiert. «Es war alles unter Kontrolle», bestätigte der Noch-Markenkollege im Parc Ferme zum Verlauf des Rennens.

Alex berichtete weiter: «Marc war etwas schneller als ich. Ich habe aber auch versucht, Druck zu machen. Ich glaube, es ist in Kurve 7, dann passiert.» Danach war viel Unruhe und Unsicherheit im Pulk der Verfolger. Alex Marquez bestätigte: «Nach Marcs Sturz war ich für ein paar Kurven wirklich super langsam unterwegs. Ich wollte natürlich nicht stürzen – aber auch die Platzierung ins Ziel bringen.»

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Am Zielstrich reichte es für Alex im Chaos der letzten Kilometer doch noch zu Position 3 – ein wichtiges Ergebnis speziell mit Blick auf die ebenfalls noch offene Konstrukteurs-WM. «Ich habe mir dann auch gesagt, ich muss jetzt wieder Druck machen und das Podium sichern. Nach der längeren Zeit zu Hause tut der dritte Platz wirklich gut jetzt», so das finale Samstags-Statement des WM-Achten.