Die vorzeitige Titelverteidigung schien am Samstagnachmittag zum Greifen nah: Marc Marquez lag im MotoGP-Sprint von Portimao auf Platz 3, WM-Rivale Jorge Martin fuhr zu diesem Zeitpunkt nur an sechster Stelle. Diese Konstellation hätte dem Ducati-Werkspiloten gereicht, um seinen zehnten WM-Titel vorzeitig sicherzustellen. Doch anderthalb Runden vor dem Ziel stürzte Marquez. Die Entscheidung wurde auf Sonntag vertagt.

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Bei seiner Medienrunde konnte der Spanier bereits wieder scherzen. «Vielleicht waren einige von euch schon bereit, ihre Geschichten abzuschicken. Tut mir leid, ihr wart zwei Minuten zu früh», sagte Marquez. Vor allem war er erleichtert, den Abflug ohne Verletzungen überstanden zu haben: «Ich habe Glück gehabt, mir geht es gut.»

Strecke war laut Marquez «nass genug, um zu stürzen»

Auslöser seines Fehlers war der einsetzende Regen. Wie stark sich die Haftung verändert hatte, konnte Marquez nur schwer einschätzen. «Ich fuhr ein gutes Rennen, hatte einen guten Rhythmus. Aber dieser feine Regen ist extrem schwierig zu beurteilen. Ich hatte nicht erwartet, dass die Strecke in dieser Kurve so nass war», erklärte er.

Die Verantwortung suchte der WM-Leader dennoch bei sich. Auf die Frage, wie nass es dort im Vergleich zur Runde zuvor gewesen sei, antwortete er trocken: «Nass genug, um zu stürzen.» Die Strecke sei nicht völlig durchnässt gewesen. Entscheidend war für ihn das hohe Tempo am Kurveneingang: «Vielleicht war ich zu optimistisch. Nein, nicht vielleicht: Ich war zu optimistisch. Es war mein Fehler.»

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Dass er sich angesichts des nahen Titels zu sicher gefühlt habe, verneinte Marquez. In den vorherigen Runden sei er entspannt gewesen, die Zeiten hätten gestimmt. Mit den ersten Regentropfen und den entsprechenden Flaggen änderte sich das. «In der Kurve davor war ich besonders vorsichtig, weil es bergab geht», schilderte der Ducati-Pilot. Beim Beschleunigen habe er anschließend noch ausreichend Haftung gespürt. «Normalerweise prüft man den Asphalt beim Gasgeben, weil das weniger riskant ist.» Für die folgende Kurve erwies sich diese Einschätzung als zu optimistisch.

Bange Momente nach dem Sturz

Nach dem Sturz galt sein erster Gedanke seinem Körper. «Ich habe erst einmal alles bewegt und festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Morgen ist ein neuer Tag», sagte Marquez. Er habe sich zuvor weder über dem Limit noch außer Kontrolle gefühlt. Trotzdem war aus einer nahezu perfekten Ausgangslage innerhalb eines Augenblicks ein punkteloser Samstag geworden.

Martin nutzte den Ausfall nur begrenzt und wurde Fünfter. Marco Bezzecchi erfüllte mit dem Sprintsieg dagegen seine Aufgabe. Marquez ordnete den Rückschlag deshalb auch mit Blick auf seinen weiterhin großen Vorsprung ein. «Es war mein erster Fehler in der zweiten Saisonhälfte. Zum Glück ist er jetzt passiert. Wäre das beispielsweise in Malaysia passiert, hätte das den Gegnern zusätzlichen Auftrieb gegeben», meinte er. «Natürlich bekommen sie jetzt eine weitere Chance. Aber morgen ist die Ausgangslage sogar einfacher als heute. Trotzdem kann alles passieren. Wir müssen konzentriert bleiben.»

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Für den Grand Prix will Marquez die Rechnung möglichst einfach halten. Auf den Hinweis, dass ihm Platz 9 reichen würde, antwortete er: «Das spielt keine Rolle. Das Rennen zu beenden, ist morgen das wichtigste Ziel.» Trockene Bedingungen wären ihm dabei deutlich lieber.