Immer wieder hat es Fahrer zum Ende ihrer Karriere hin aus der Weltmeisterschaft in ein nationales Championat verschlagen. Toni Elias, Xavi Fores, Loris Baz oder auch Danilo Petrucci sahen wir in jüngerer Vergangenheit in der US-Serie MotoAmerica, im Vorjahr kehrte Scott Redding in die BSB zurück. Und die IDM darf sich über ehemalige WM-Piloten wie Marcel Schrötter, Lucas Tulovic oder Markus Reiterberger freuen, um nur einige zu nennen.

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2027 sehen wir den zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista entweder in der MotoAmerica oder Britischen Meisterschaft – sollte sein Plan in den USA scheitern . «Ich kann der Motorsportwelt noch einiges geben», unterstrich der Routinier im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com, der in der Weltmeisterschaft nirgends mehr unterkam. «Stell dir vor, ich könnte in Amerika oder Großbritannien um Siege kämpfen, dann wäre auch das für mich etwas Besonderes. Die Leute wüssten, dass ich die Meisterschaft gewechselt habe, mit anderen Strecken und Abläufen. Wenn ich auch weiterhin kämpfe und alles für Siege gebe, dann wäre das für mein Image sehr gut. Einen Fahrer wie mich zu haben, wäre aber auch für die Meisterschaft schön. Es hätten also beide Seiten etwas davon. Ich überlege mir, was ich in so einer Meisterschaft leisten und wie sie durch meine Teilnahme wachsen kann. Letztlich geht es für mich darum, in Rennen um Siege kämpfen zu können – egal in welcher Meisterschaft.»

Während seiner missratenen WM-Saison 2026 hat manch einer vergessen, was Alvaro Bautista in seiner Karriere geleistet hat. In der Klasse bis 125 ccm eroberte er acht Siege und wurde 2006 Weltmeister. Bei den 250ern holte er weitere acht GP-Siege und beendete die Saison 2008 als Vize. In der Superbike-WM hat er ebenfalls sehr viel erreicht: Mit 63 Siegen ist er der klassenübergreifend erfolgreichste Ducati-Fahrer. Neben seinen WM-Titeln 2022 und 2023 beendete er die WM weitere dreimal in den Top-3, holte gesamt 129 Podestplätze, startete zehnmal von Pole-Position und drehte 57 Mal die schnellste Rennrunde.