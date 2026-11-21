Bautista ist sich seines Werts bewusst – und glaubt an Win-win-Situation
Wenn international bekannte Fahrer in eine nationale Meisterschaft wechseln, bedeutet das eine enorme Aufwertung für diese. Das weiß auch der zweifache Superbike-Champion Alvaro Bautista aus Spanien.
Immer wieder hat es Fahrer zum Ende ihrer Karriere hin aus der Weltmeisterschaft in ein nationales Championat verschlagen. Toni Elias, Xavi Fores, Loris Baz oder auch Danilo Petrucci sahen wir in jüngerer Vergangenheit in der US-Serie MotoAmerica, im Vorjahr kehrte Scott Redding in die BSB zurück. Und die IDM darf sich über ehemalige WM-Piloten wie Marcel Schrötter, Lucas Tulovic oder Markus Reiterberger freuen, um nur einige zu nennen.
2027 sehen wir den zweifachen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista entweder in der MotoAmerica oder Britischen Meisterschaft –
Während seiner
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