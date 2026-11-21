Ausgerechnet unter schwierigen Bedingungen gelang Marco Bezzecchi die lange ersehnte Premiere: Von der Pole-Position fuhr der Aprilia-Werkspilot im MotoGP-Sprint von Portimao zu seinem ersten Samstagssieg der Saison . Während leichter Regen die Schlussphase zur Gratwanderung machte und Marc Marquez auf Titelkurs stürzte , blieb Bezzecchi fehlerfrei. Im Ziel hatte er 8,4 Sekunden Vorsprung auf Aprilia-Markenkollege Raul Fernandez .

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«Ich bin so happy, wirklich happy. Die Sprintrennen waren für mich bisher eher eine Tortur», gestand Bezzecchi im Parc fermé. «Deshalb freue ich mich über dieses Ergebnis. Ich muss dem Team ein riesiges Dankeschön aussprechen. Sie haben nie an mir gezweifelt und mir immer wieder ein gutes Gefühl gegeben. Heute war unser Tag.»

Dass er bis zum vorletzten Rennwochenende auf diesen Erfolg warten musste, führte der Italiener auch auf eigene Versäumnisse zurück. «Ich hatte bei früheren Rennen schon Möglichkeiten. Manchmal machte ich einen Fehler, manchmal stürzte ich oder etwas anderes beeinträchtigte meine Chancen. Bei anderen Gelegenheiten war ich einfach nicht schnell genug», erklärte er. In Portimao wusste er dagegen, dass das Tempo stimmen würde: «Ich musste nur voll konzentriert bleiben. Das ist mir gelungen.»

Mit weichen Reifen beeindruckend souverän

Die Grundlage hatte Bezzecchi mit der Arbeit am weichen Reifen gelegt. Sein Ziel war, damit ein Renntempo aufzubauen, das ihm den Kampf um den Sprintsieg ermöglichen würde. Schon im Qualifying hatte er seine Stärke mit einer Rekordrunde unterstrichen. «Mein erster Versuch war bereits ordentlich. Mit dem zweiten Reifen wusste ich, dass ich alles riskieren musste. Genau das habe ich gemacht. Zum Glück ging es gut», schilderte der Pole-Setter.

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Im Sprint war in der Schlussphase hingegen Fingerspitzengefühl gefragt. Der leichte Regen fiel nicht überall gleich stark aus und war deshalb schwer einzuschätzen. «Am Anfang war der Regen nicht besonders stark. Als er gegen Ende zurückkam, hatte man zunächst noch diesen Eindruck im Kopf», beschrieb Bezzecchi die Gefahr. Doch dann spürte er die Kälte an den Schultern und sah immer mehr Tropfen auf der Verkleidungsscheibe.

Einfach überall das Tempo zu reduzieren, war aus seiner Sicht ebenfalls riskant. «Mit diesem Vorderreifen ist es auf dieser Strecke sehr schwierig, die Temperatur zu halten», erklärte Bezzecchi. In den besser einschätzbaren Abschnitten hielt er deshalb den Druck aufrecht. «Als ich den Regen sah, versuchte ich an den betreffenden Stellen einfach durchzukommen. Es war nicht leicht, aber zum Glück ging es für mich gut.» Einen Schreckmoment wie Marquez erlebte er nach eigener Aussage nicht.

Vizetitel für Bezzecchi wieder greifbar

Durch dessen Sturz anderthalb Runden vor Schluss bleibt Bezzecchi rechnerisch sogar im Titelkampf. Dafür bräuchte er allerdings drei weitere Wunder: Er müsste den Grand Prix am Sonntag sowie Sprint und Grand Prix in Valencia gewinnen, während Marquez jeweils ohne Punkte bleiben müsste. Greifbarer ist der Kampf um WM-Rang 2. Auf Teamkollege Jorge Martin fehlen Bezzecchi nach dem Sprint nur noch sieben Punkte.

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Für Aprilia hatte der Samstag bereits einen Titelgewinn zur Folge: Die Werksmannschaft sicherte sich vorzeitig die Teamwertung. In der Hersteller-WM schrumpfte der Rückstand auf Ducati zudem auf drei Punkte. Bezzecchi widmete den Erfolg vor allem den Menschen hinter dem Projekt. «Alle im Werk, die Ingenieure, Massimo (Rivola), Fabiano (Sterlacchini) und Paolo (Bonora) arbeiten so hart. Sie haben diesen Titel verdient – und noch mehr», sagte er. «Versuchen wir, weiter konzentriert zu arbeiten und ihnen noch mehr zu geben.»

Für Sonntag will Bezzecchi an seinem bisherigen Vorgehen festhalten. Zunächst müsse man das Wetter abwarten, dann gelte es, die Konzentration hochzuhalten. Einen kleinen Hinweis auf seine Stärke in der schnellen Zielkurve gab er allerdings nicht preis. Als er hörte, dass Fernandez sein