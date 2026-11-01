Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli gesteht: «War angespannter als sonst»

Für Kimi Antonelli war das Qualifying in Mexiko keine gewöhnliche Session. Der 20-Jährige aus Bologna weiss, dass er im Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez nur als Neunter ins Ziel kommen muss, um sich den WM-Titel zu schnappen und sich damit zum jüngsten Formel-1-Champion in der Geschichte des Sports zu krönen.

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Im Abschlusstraining war er deshalb «angespannter als sonst», erzählte der Titelanwärter hinterher. «Es war nicht einfach, die Emotionen zu kontrollieren und das hat natürlich auch eine grosse Rolle gespielt», fügte er an.

Kimi Antonelli: Zu viele Fehler im Mexiko-Qualifying

Und Antonelli stellte sich selbst auch kein gutes Zeugnis aus. «Das war heute nicht mein bestes Qualifying. Im Q3 hatte ich Probleme, den Grip zu finden. Ich konnte nicht die Runde hinbekommen, die ich mir vorgenommen hatte, weil mir zu viele Fehler unterlaufen sind», gestand er.

«Das ist enttäuschend, denn zu Beginn der Session habe ich mich wohler gefühlt und gehofft, dass wir weiter vorne mitkämpfen könnten», betonte der Mercedes-Pilot, der den 19. GP der Saison von Startplatz 4 in Angriff nehmen wird.

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«Es liegt aber noch alles drin», machte sich Antonelli daraufhin Mut. «Der Weg bis zur ersten Kurve ist hier sehr lang, weshalb es wichtig sein wird, einen guten Start hinzulegen und sich aus allen Schwierigkeiten herauszuhalten. Wir haben ausserdem einen Satz weicher Reifen aufgespart, der uns im Rennen einige Optionen eröffnen könnte. Ich denke, wir haben gute Chancen, ein starkes Ergebnis zu erzielen.»