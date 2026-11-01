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Pedro Acosta (2.): «Werde mit diesem Bike bis zum letzten Tag alles geben!»

Pedro Acosta fuhr am Sonntag in Malaysia ein starkes MotoGP-Rennen. Im Kampf um Platz 2 setzte er sich gegen Alex Marquez durch. Gegen die Überlegenheit von Marc Marquez konnte er nichts ausrichten.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Pedro Acosta konnte sich im MotoGP-Sprint am Samstag gegen Marc Marquez (Ducati Lenovo) durchsetzen – er siegte mit einer halben Sekunde Vorsprung. Der KTM-Pilot fuhr ein starkes Rennen und zählte deshalb auch im Grand Prix am Sonntag zu den Anwärtern auf den Sieg. Dort erwischte Acosta keinen idealen Start, und er fiel zu Beginn auf Position 5 zurück. Er konnte sich aber noch in der ersten Runde auf Platz 3 zurückkämpfen.

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Marc Marquez hatte den besten Start und schnappte sich in der ersten Kurve Bruder Alex. Der neunfache Champion baute danach seine Führung kontinuierlich aus, Acosta steckte hinter AM73 auf Position 3 fest. Der 22-Jährige hatte die bessere Pace. In Runde 10 war es dann so weit und Acosta konnte Alex Marquez überholen.

Pedro Acosta vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Pedro Acosta vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Danach machte Acosta Jagd auf Marc – doch dieser fuhr ein souveränes Rennen, er war nicht mehr einzuholen. MM93 überquerte die Ziellinie als Sieger mit über vier Sekunden Vorsprung auf Acosta.

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Mit dem Doppelpodium in Malaysia war Pedro Acosta dennoch zufrieden. «Wir haben unser Bestes gegeben. Alex war zu Beginn sehr schnell. Er war auf der Geraden etwas schneller, was es mir schwer gemacht hat, ein Überholmanöver zu versuchen», erklärte der Spanier. «Wieder ein zweiter Platz, ich freue mich sehr für die Jungs von KTM. Wir haben ein großartiges Saisonfinish.»

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«Ich bin so happy. Letztes Jahr war es schon ein gutes Wochenende, aber dieses Mal haben wir uns die Erfahrung aus dem letzten Jahr und jene, welche wir in dieser Saison gesammelt haben, zunutze gemacht», meinte Acosta weiter. «Das Rennen war gut, aber mir ist auf den Geraden ein wenig Topspeed abgegangen. Hinter Alex habe ich mich dann dafür entschieden, etwas zurückzustecken und die Reifen etwas zu schonen. In der Mitte des Rennens habe ich wieder gepusht. Das Team hat so hart gearbeitet, um das Problem zu beheben, dass ich mit dem Gefühl für den Vorderreifen hatte. Im Rennen war es dann nicht viel anders, aber wir haben einfach versucht, 100 Prozent aus unserem Paket herauszuholen.»

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

In der ersten Rennhälfte startete Acosta einige Versuche, um an Alex Marquez vorbeizukommen. Wieviel Risiko musste er in den Bremszonen nehmen, um an seinem Landsmann vorbeizukommen? «Sehr viel! Wenn man so spät bremsen muss, dann wird der Kerl vor dir zum Problem», schmunzelte Acosta. «Ich habe einfach versucht, so nah als möglich an ihm dran zu sein und den Windschatten zu nutzen. Das hat aber nicht viel gebracht, weil er auf den Geraden viel schneller war. Wie auch immer, wir müssen happy sein.»

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Gegen die Überlegenheit von Marc Marquez konnte er dieses Mal nicht viel ausrichten. «Ich habe gedacht, dass ich viel näher dran sein kann an Marc. Vielleicht nicht, um ihn zu schlagen, denn er war sehr stark heute», musste sich Acodsta eingestehen.

Acosta war erneut der beste KTM-Pilot – er war der Einzige, der mit den starken Ducati und Aprilia mithalten konnte. «Ich will einfach vorne sein», lächelte er. «Ich werde mit diesem Bike bis zum letzten Tag alles geben. Es sieht danach aus, dass das aufgeht. Ich freue mich für das Team, wir machen einen guten Job.»

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Marc Márquez

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Marc Márquez

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34

02

37

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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20

+4,172

1:59,261

32

03

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Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

20

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16

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

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19

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23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

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+10,896

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12

06

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

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Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

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9

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Brad Binder

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