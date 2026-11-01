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Bastianini (5.): Perfekter Start, Probleme und ein Geschenk von Bezzecchi

Enea Bastianini (KTM Tech3) belegte im MotoGP-Grand-Prix in Malaysia Platz 5. Er hatte Schwierigkeiten mit seiner RC16, weshalb er mehrere Male fast gestürzt wäre. Am Ende gab es noch ein Geschenk.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold and Goose Photography
Enea Bastianini
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Den Grundstein für ein gutes Wochenende legte KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini bereits am Freitag, als er im Zeittraining auf Rang 7 raste. Auch im Qualifying am Samstag zeigte der Italiener mit der siebtschnellsten Zeit eine starke Leistung. Im MotoGP-Spring am Nachmittag reichte es aber nur für Platz 9 – immerhin holte er einen WM-Punkt.

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Im Grand Prix am Sonntag legte Bastianni beim Start los, als ob es kein Morgen gäbe. Von Startplatz 7 raste er auf Position 4 nach vorn. Nach wenigen Kurven schnappte er sich auch Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) und er war bereits Dritter. Doch dann fiel er im Getümmel auf Platz 6 zurück. Diese Position hielt «La Bestia» bis zur letzten Runde. In dieser konnte er in Kurve 14 noch an Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi vorbeigehen. Bastianini überquerte die Ziellinie auf Platz 5. Auf Sieger Marc Marquez (Ducati) hatte er 10,896 Sekunden Rückstand.

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Bastianini: «In der Kurve 1 war es ein wenig riskant, auf den Kerbs zu bremsen»

Seine Probleme beim Start konnte Bastianini mit seiner Tech3-Crew lösen. «Wir haben über Nacht daran gearbeitet, um etwas anderes auszuprobieren. Schon beim Warm-up am Morgen hatte ich einen besseren Start. Im Rennen konnten wir das bestätigen. In der Kurve 1 war es zwar ein wenig riskant, auf den Kerbs zu bremsen, aber es war die einzige Möglichkeit, um in der ersten Kurve zur Spitze vorzustoßen», meinte Bastianini. «In Kurve 6 war ich Dritter, aber Ai (Ogura) bremste etwas zu spät und wir beide mussten weit gehen. Ich verlor einige Positionen und versuchte danach, dranzubleiben. Es war aber nicht einfach, weil ich Probleme mit dem Vorderreifen hatte – so wie schon am Samstag. Ich hatte deswegen im Rennen viel zu kämpfen. Ich wäre mit dem Bike gefühlt 20-mal fast gestürzt. Wir müssen aber zufrieden sein. Wir haben einen guten Job gemacht, denn nach gestern hätte ich nicht gedacht, dass ich heute so ein gutes Rennen zeigen kann.»

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Nachdem Marco Bezzecchi in der letzten Runde in Kurve 14 einen Fehler gemacht hatte, konnte Bastainini durchschlüpfen. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? «Ja, schon ein wenig», lächelte der KTM-Pilot. «Es war ein kleines Geschenk. Aber ob Platz 6 oder 5 – das ändert nicht viel. Der dritte Platz wäre besser gewesen.»

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Enea Bastianini war am Sonntag in Sepang der zweitbeste RC16-Fahrer. KTM-Kollege Pedro Acosta landete auf dem zweiten Platz.

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Zeit
Bestzeit
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01

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

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