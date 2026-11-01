Alex Marquez überraschte nach Sepang-Podest: Kein Start beim Katar-GP!

Wie so oft erlebte Vizeweltmeister Alex Marquez ein MotoGP-Wochenende mit Höhepunkten und Tiefschlägen. Los ging es am Freitag mit einem holprigen Einstieg ins Event. Am Samstag antwortete der Vorjahressieger zunächst mit der Pole-Position – vor Marc und Acosta, um dann nur Stunden später in Führung liegend aus dem kurzen, aber heißen Rennen zu stürzen.

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Beim Großen Preis von Malaysia wollt es «AM73» besser machen – und tat es auch, mit gutem, aber nicht überragendem Erfolg. Die Führung war weniger hundert Meter dahin – Marc hatte schlicht später und effektiver gebremst.

«AM73» zum Start in das GP-Rennen über lange 20 Runden: «Mein großes Ziel war es, anzukommen – und ein gutes Ergebnis nachhause zu bringen. Ich habe im Sprint einen großen Fehler gemacht und wollte es jetzt besser machen. Ich gebe zu, ich hatte auch Bedenken, dass Marc und Pedro etwas schneller sein könnten. Ich habe in der ersten Phase noch gut mithalten können, aber später musste ich auch Pedro vorbeilassen. Er hat in Kurve 9 ein gutes Manöver gefahren. Ich bin froh, dass ich es am Ende so zu Ende fahren konnte.»

Der Malaysia-GP endete mit einm Erfolg für die Marquez-Familie Foto: Reinhold Trescher Der Malaysia-GP endete mit einm Erfolg für die Marquez-Familie © Reinhold Trescher

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Dann überraschte der Vizeweltmeister mit einer bedeutenden Neuigkeit. Alex Marquez: «Ich habe beschlossen, mich morgen in Spanien operieren zu lassen. Ziel ist es, in Portimao zurückzukommen. Es geht nicht anders. Seit meinem Crash in Barcelona habe ich Probleme mit meiner Schulter. Es hat sich gezeigt, dass drei Rennen in Serie zu viel für mich sind und dass jetzt der Moment gekommen ist, hier einzugreifen.»

Der Gresini-Pilot erklärte: «Zum einen wird das Metall am Schlüsselbein entfernt, zugleich wird versucht, die Entzündung zu behandeln. Ich habe praktisch keine Muskeln mehr in diesem Bereich und muss mich jetzt darum kümmern.»

Im Rahmen der finalen Pressekonferenz wurden der Vize-Champion wie Marc Marquez und Pedro Acosta auch auf den umstrittenen Katar-GP angesprochen. «Kein Kommentar» – war in dem Fall auch eine Antwort.

Unverändert ist Lage für Alex Marquez in der WM-Tabelle. Auch wenn der Spanier 16 Punkte auf Landsmann Raul Fernandez gutmachen konnte, fehlen weiterhin 39 Punkte auf Rang 7.

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