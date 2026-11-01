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Alex Marquez überraschte nach Sepang-Podest: Kein Start beim Katar-GP!

Gresini-Pilot Alex Marquez musste sich Pedro Acosta und seinem überragenden Bruder geschlagen geben. Nach der Zieldurchfahrt in Sepang überraschte der MotoGP-Vizeweltmeister mit einem OP-Termin.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Platz 3 beim Malaysia-GP für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
Platz 3 beim Malaysia-GP für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Platz 3 beim Malaysia-GP für Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Wie so oft erlebte Vizeweltmeister Alex Marquez ein MotoGP-Wochenende mit Höhepunkten und Tiefschlägen. Los ging es am Freitag mit einem holprigen Einstieg ins Event. Am Samstag antwortete der Vorjahressieger zunächst mit der Pole-Position – vor Marc und Acosta, um dann nur Stunden später in Führung liegend aus dem kurzen, aber heißen Rennen zu stürzen.

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Beim Großen Preis von Malaysia wollt es «AM73» besser machen – und tat es auch, mit gutem, aber nicht überragendem Erfolg. Die Führung war weniger hundert Meter dahin – Marc hatte schlicht später und effektiver gebremst.

«AM73» zum Start in das GP-Rennen über lange 20 Runden: «Mein großes Ziel war es, anzukommen – und ein gutes Ergebnis nachhause zu bringen. Ich habe im Sprint einen großen Fehler gemacht und wollte es jetzt besser machen. Ich gebe zu, ich hatte auch Bedenken, dass Marc und Pedro etwas schneller sein könnten. Ich habe in der ersten Phase noch gut mithalten können, aber später musste ich auch Pedro vorbeilassen. Er hat in Kurve 9 ein gutes Manöver gefahren. Ich bin froh, dass ich es am Ende so zu Ende fahren konnte.»

Im Artikel erwähnt

Der Malaysia-GP endete mit einm Erfolg für die Marquez-Familie
Der Malaysia-GP endete mit einm Erfolg für die Marquez-Familie
Foto: Reinhold Trescher
Der Malaysia-GP endete mit einm Erfolg für die Marquez-Familie
© Reinhold Trescher

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Dann überraschte der Vizeweltmeister mit einer bedeutenden Neuigkeit. Alex Marquez: «Ich habe beschlossen, mich morgen in Spanien operieren zu lassen. Ziel ist es, in Portimao zurückzukommen. Es geht nicht anders. Seit meinem Crash in Barcelona habe ich Probleme mit meiner Schulter. Es hat sich gezeigt, dass drei Rennen in Serie zu viel für mich sind und dass jetzt der Moment gekommen ist, hier einzugreifen.»

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Der Gresini-Pilot erklärte: «Zum einen wird das Metall am Schlüsselbein entfernt, zugleich wird versucht, die Entzündung zu behandeln. Ich habe praktisch keine Muskeln mehr in diesem Bereich und muss mich jetzt darum kümmern.»

Im Rahmen der finalen Pressekonferenz wurden der Vize-Champion wie Marc Marquez und Pedro Acosta auch auf den umstrittenen Katar-GP angesprochen. «Kein Kommentar» – war in dem Fall auch eine Antwort.

Unverändert ist Lage für Alex Marquez in der WM-Tabelle. Auch wenn der Spanier 16 Punkte auf Landsmann Raul Fernandez gutmachen konnte, fehlen weiterhin 39 Punkte auf Rang 7.

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Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in Sepang
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Zeit
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01

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

20

40:14,236

1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

1:59,777

19

05

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

06

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

+11,259

1:59,693

17

07

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

33

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

20

+23,729

2:00,265

10

10

21

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

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