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Formel-1-Weltmeister Lando Norris: Düstere Prognose für GP in Mexiko

McLaren-Star Lando Norris drehte im Qualifying von Mexiko am Ende nur die sechstschnellste Runde. Danach erklärte der Formel-1-Weltmeister, warum er mit seiner Leistung dennoch zufrieden ist.

Formel 1

Lando Norris weiss, dass ihn in Mexiko ein schwieriges Rennen erwartet
Lando Norris weiss, dass ihn in Mexiko ein schwieriges Rennen erwartet
Foto: Moy / XPB Images
Lando Norris weiss, dass ihn in Mexiko ein schwieriges Rennen erwartet
© Moy / XPB Images

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Die britischen Kollegen hatten sich schon auf ein Comeback von Formel-1-Weltmeister Lando Norris an der Spitze des Feldes gefreut, denn der McLaren-Star war am Trainingsfreitag noch der Zweitschnellste gewesen und am Samstagmorgen gab er im dritten und letzten freien Training das Tempo vor. Sogar im Q2 war er noch der Schnellste, doch als es darauf ankam, schaffte er nur die sechstschnellste Runde.

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Der Frust stand Norris ins Gesicht geschrieben, als er hinterher erklärte: «Ich denke nicht, dass die Pole in Griffweite war, mir ist zuvor nur eine Zauberrunde gelungen, wenn man bedenkt, was unser Auto derzeit leisten kann.» Der Brite verwies daraufhin auf seinen Teamkollegen, der es nicht einmal in die Top-10 der Startaufstellung geschafft hatte. «Man sieht an Oscars Platzierung an, wie schwierig das Auto zu fahren ist.»

Lando Norris spricht Klartext: «Wir sind einfach nicht schnell genug»

«Deshalb bin ich mit dem sechsten Platz auch ziemlich zufrieden, wenn ich ehrlich bin», gestand Norris daraufhin. «Ich habe im Q2 eine super Runde gedreht, aber im Q3 war ich dann nicht mehr in der Lage dazu, denn die Chance, diese Runde zu wiederholen, ist nicht vorhanden. Wir sind einfach zu langsam, und manchmal kann ich eine magische Runde aus dem Hut zaubern, die alle wieder hoffen lässt. Aber das ist nicht gut, denn man hat im Q3 gesehen, wie die Realität aussieht.»

Im Artikel erwähnt

Mit Blick aufs Rennen ergänzte der 13-fache GP-Sieger: «Ich werde da ja das gleich Auto wie im Qualifying haben, und das ist einfach nicht gut genug. Wir sind einfach nicht schnell genug. Und das Überholen wird sicherlich fürchterlich schwierig sein, deshalb rechne ich mir nicht zu viele Chancen aus.»

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