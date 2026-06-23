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Lewis Hamilton bei Ferrari: Das denken seine Mitarbeiter wirklich von ihm

Der Bann ist gebrochen – Lewis Hamilton hat in Barcelona seinen ersten Grand Prix für Ferrari gewonnen. Ex-Ferrari-Ingenieur Rob Smedley verrät, was die Mitarbeiter von Hamilton wirklich denken.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton mit seiner Ferrari-Mannschaft
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Foto: XPB
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Rob Smedley kam 2004 zu Ferrari, mitten in der Ära Michael Schumacher, als der Deutsche von 2000 bis 2004 fünf Mal in Folge Weltmeister wurde – bis heute ein Rekord in der Formel 1. Smedley arbeitete zunächst als Ingenieur im Test-Team, ab 2006 wurde er Renningenieur des Brasilianers Felipe Massa.

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2010 stiess Fernando Alonso zu den Italienern, der Spanier gewann gleich seinen ersten Grand Prix in Rot, in Bahrain, aber Weltmeister wurde Fernando ebenso wenig wie sein Nachfolger Sebastian Vettel. Smedley gehört zu den wenigen Formel-1-Fachkräften, die mit Michael Schumacher und Fernando Alonso gearbeitet haben. Einen dritten Superstar hat Smedley verpasst – Lewis Hamilton.

Klar hat Smedley einen exzellenten Draht nach Maranello behalten, wie er in der jüngsten Ausgabe des Podcasts High Performance Racing erzählt. Der 52-jährige Brite sagt: «Ich bin in vielen Chat-Gruppen mit all meinen alten Kollegen, und sie sind alle absolut aus dem Häuschen wegen Lewis – sie lieben ihn einfach.»

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Rob Smedley
Rob Smedley
Foto: XPB
Rob Smedley
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«Das könnte hier eine Schumacher-Geschichte werden – wenn Lewis das Auto in den Griff bekommt, das Team mitreisst, Rennen gewinnt, dann ist alles möglich.»

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«Hamilton steckt so viel Mühe rein. Die Leute missverstehen Lewis immer wegen der Fassade, die er sich mit seinem öffentlichen Image aufgebaut hat. Aber alle Jungs, Max, Lewis, Michael, Sebastian, all diese Grossen – sie arbeiten einfacher härter und geben mehr von sich selbst, um die Positionen zu erreichen, die sie haben.»

«Wenn man alles gibt und immer wieder scheitert, aber immer wiederkommt und es weiter versucht, und wenn es dann endlich klappt, ist das wie ein gewaltiger Ausbruch von Emotionen.»

«Ich sehe einen Lewis, der das Team nun um sich schart. Alles, was ich sehe, wenn ich die italienischen Zeitungen lese oder mit meinen Kumpels bei Ferrari spreche – Sie lieben ihn, sie stellen ihn auf ein Podest. Er wird immer besser und besser und besser.»

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«Nicht sehr angenehm für Charles Leclerc, Lewis ist ihm in den letzten Rennen weit voraus. Was passieren wird: dass es gegen Ende der Saison ausgeglichener zu und her geht, aber ich denke, dass Lewis am Ende der Saison gegen Leclerc die Nase vorn haben wird.»

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