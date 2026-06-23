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Zeitplan Österreich-GP: Viel Action auf dem Red Bull Ring

Die Red Bull Ring-Besucher dürfen sich auf ein tolles Programm auf und neben der Strecke freuen. Die Formel 1 fährt im klassischen Format, dazu gibt’s die Formeln 2 und 3 sowie den Porsche Supercup.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen 2025 auf dem Red Bull Ring
Max Verstappen 2025 auf dem Red Bull Ring
Foto: XPB
Max Verstappen 2025 auf dem Red Bull Ring
© XPB

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TV-Programm

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Im Juli 2021 fand in Silverstone erstmals ein Formel-1-Wochenende im so genannten Sprint-Format statt, damals mit einem freien Training und der Quali für den Grand Prix am Freitag, mit einem freien Training und dem Sprint am Samstag, und das Ergebnis des Sprints gab dann die Startaufstellung vor für den Grand Prix vom Sonntag.

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2022, 2023 und 2024 fand Formel 1 in Österreich im Sprintformat statt, doch 2025 kehrte die Königsklasse wieder zum klassischen Ablauf zurück – den nächsten Sprint nach Montreal im Mai gibt es dann in Silverstone.

Neben reichlich Action der Formel-1-Fahrer dürfen sich die Besucher des Red Bull Rings auf ein üppiges Rahmenprogramm freuen – mit kommenden GP-Assen in den Nachwuchsserien Formel 3 und Formel 2 sowie den Spezialisten des Porsche Supercup.

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Wie das alles im Detail ablaufen wird, das sehen Sie hier in unserer Übersicht.

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TV-Programm

Zeitplan Grosser Preis von Österreich

Donnerstag, 25. Juni

09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.00–18.00: Pit Lane Walk

15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk

18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto

Freitag, 26. Juni

09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.20–09.35: Übung für medizinische Intervention

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–13.00: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.10–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–14.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)

15.00–15.30: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.35–19.20: Training Porsche Supercup

19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides

19.45–20.30: Paddock Club Track Tour

19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk

19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

Samstag, 27. Juni

08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.05: Red Bull Drift Show

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

13.40–13.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.45: Paddock Club Track Tour

17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.20: Legends’ Parade Training

18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo

18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

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Sonntag, 28. Juni

07.50–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.40–09.30: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)

10.10–11.15: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade

12.55–13.30: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.50–14.18: Red Bull Air Show

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne

14.46–14.47 Uhr: Vorbeiflug alle Maschinen

15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

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6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

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Max Verstappen

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

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