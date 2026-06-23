Zeitplan Österreich-GP: Viel Action auf dem Red Bull Ring
Die Red Bull Ring-Besucher dürfen sich auf ein tolles Programm auf und neben der Strecke freuen. Die Formel 1 fährt im klassischen Format, dazu gibt’s die Formeln 2 und 3 sowie den Porsche Supercup.
Im Juli 2021 fand in Silverstone erstmals ein Formel-1-Wochenende im so genannten Sprint-Format statt, damals mit einem freien Training und der Quali für den Grand Prix am Freitag, mit einem freien Training und dem Sprint am Samstag, und das Ergebnis des Sprints gab dann die Startaufstellung vor für den Grand Prix vom Sonntag.
2022, 2023 und 2024 fand Formel 1 in Österreich im Sprintformat statt, doch 2025 kehrte die Königsklasse wieder zum klassischen Ablauf zurück – den nächsten Sprint nach Montreal im Mai gibt es dann in Silverstone.
Neben reichlich Action der Formel-1-Fahrer dürfen sich die Besucher des Red Bull Rings auf ein üppiges Rahmenprogramm freuen – mit kommenden GP-Assen in den Nachwuchsserien Formel 3 und Formel 2 sowie den Spezialisten des Porsche Supercup.
Wie das alles im Detail ablaufen wird, das sehen Sie hier in unserer Übersicht.
Zeitplan Grosser Preis von Österreich
Donnerstag, 25. Juni
09.00–11.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
11.30–12.00: Red Bull Ring Taxi Rides
13.45–14.00: Pisteninspektion
14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car
14.30–15.30: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer
15.00–18.00: Pit Lane Walk
15.10: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
18.00–19.30: F1 Experiences Pit Lane Walk
18.00–19.30: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto
Freitag, 26. Juni
09.05–09.20: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.20–09.35: Übung für medizinische Intervention
09.55–10.40: Training Formel 3
11.05–11.50: Training Formel 2
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
12.00–13.00: Paddock Club Track Tour
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
13.10–13.20: Pisteninspektion
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
14.40–14.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)
15.00–15.30: Qualifying Formel 3
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
16.40–16.50: Pisteninspektion
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
18.35–19.20: Training Porsche Supercup
19.25–19.35: Red Bull Ring Taxi Rides
19.45–20.30: Paddock Club Track Tour
19.45–20.30: Paddock Club Pit Lane Walk
19.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
Samstag, 27. Juni
08.15–08.45: Red Bull Ring Taxi Rides
09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test
10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (21 Runden oder 40 Minuten)
11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup
11.55–12.05: Red Bull Drift Show
12.10–12.20: Pisteninspektion
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
13.40–13.50: Red Bull Drift Show (Kurven 1 bis 8)
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk
15.40–15.50: Pisteninspektion
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
17.15–17.45: Paddock Club Track Tour
17.15–18.15: Paddock Club Pit Lane Walk
17.50–18.20: Legends’ Parade Training
18.25–19.25: F1 Experiences Champions Club Grid Walk & Trophy Photo
18.30: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer
Sonntag, 28. Juni
07.50–08.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.40–09.30: Hauptrennen Formel 3 (26 Runden oder 45 Minuten)
10.10–11.15: Hauptrennen Formel 2 (40 Runden oder 60 Minuten)
11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (18 Runden oder 30 Minuten)
12.30–12.50: Red Bull Legends’ Parade
12.55–13.30: Paddock Club Track Tour
12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk
13.00–13.30: Fahrerparade
13.50–14.18: Red Bull Air Show
13.55–14.10: Pisteninspektion
14.44–14.46 Uhr: Nationalhymne
14.46–14.47 Uhr: Vorbeiflug alle Maschinen
15.00–17.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich (71 Runden oder 120 Minuten)
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