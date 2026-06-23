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Lukas Tulovic hat nach der Euro Moto Most ein Date mit Marquez und Bulega

Das Leben eines Euro Moto-Piloten besteht nicht nur aus den sieben Rennwochenenden. Der Mann vom Team Triple M Ducati Frankfurt ist für seinen Hersteller auf auch Promo-Tour.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

In Most soll es besser laufen als in Brünn
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Foto: Felix Wiessmann
In Most soll es besser laufen als in Brünn
© Felix Wiessmann

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Lukas Tulovic wurde beim vergangenen Euro Moto-Treffen in Brünn herb gebeutelt. Sein erster Sturz im Rahmen der Serie und ein Defekt, der sich über das gesamte Wochenende durchzog und ihm ordentlich die Punkte-Ausbeute verdarb. Im ersten Rennen hatte er mit der Vergabe der Podestplätze nichts zu tun, Lauf 2 musste er den Spitzenplatz Markus Reiterberger überlassen. Immerhin war der Fehler behoben. Das Federbein war’s.

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Matthias Moser, Teamchef bei Triple M Racing Ducati Frankfurt, klärt bei euromoto.racing auf: «Ein defektes Federbein war die Ursache. Die Zugstufe hat nicht funktioniert. Also haben wir das Federbein aus der Ersatzmaschine von Lukas eingebaut. Verrückterweise trat exakt das gleiche Problem erneut auf. Vor dem zweiten Lauf haben wir das Ersatzfederbein von Lorenzo Zanetti eingesetzt. Und alles war wieder in Ordnung.»

Bevor es für Tulovic nach Most ging, machte er im Auftrag von Ducati Deutschland Halt im Mohr Life Resort in Österreich, die auch schon als Unterstützer des WorldSBK-Teams um Michael Galinski aufgetreten sind. Ducati Deutschland hatte zu den Ducati Content Days X eingeladen und Lukas Tulovic durfte sich durch eine Palette diverser Ducati-Modelle durchtesten.

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Teilnahme an der World Ducati Week

Wenn das hitzige Most am kommenden Wochenende erledigt ist, geht es für den aktuell Führenden der Euro Moto Superbike allerdings nicht an den heimatnah gelegenen Baggersee, sondern in Richtung Adria. 2026 feiert Ducati das 100-jährige Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die World Ducati Week (WDW), die vom 3. bis 5. Juli in Misano über die Bühne geht. Unzählige Ducatisti werden an die italienische Adria reisen und die Traditionsmarke aus Bologna feiern.

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Eines der Highlights bei der WDW wird das «Race of Champions» am 5. Juli (12 Uhr) sein. Dabei treten die MotoGP-Piloten von Ducati mit der Panigale V4 gegeneinander an. Mit dabei sein werden Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fermin Aldeguer und Michele Pirro. Hinzu kommen die Fahrer aus der Superbike-WM: Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Alvaro Bautista, Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, Tarran Mackenzie und Thomas Bridewell. Komplettiert wird das Startfeld durch Hafizh Syahrin (Asia Superbike Championship), Josh Waters (Australian Superbike Championship) und Lukas Tulovic (Euro Moto Superbike).

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74

3

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67

4

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5

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48

6

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47

7

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