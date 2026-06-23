Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Red Bull Rookies

  6. /

  7. News

Werbung

Red Bull Rookies/Assen: Was plant Kratochwil zur Halbzeit? Tipps von Öncü

Beim Auftritt der Nachwuchsschule auf der MotoGP-Strecke in Mugello schnappte sich der einzige Deutsche zwei Pokale. Ein Sieg fehlt dem 15-Jährigen noch. Nächster Stopp: Assen/NL.

Esther Babel

Von

Red Bull Rookies

Fynn Kratochwil
Fynn Kratochwil
Foto: Red Bull Rookies Cup
Fynn Kratochwil
© Red Bull Rookies Cup

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die 20. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cup geht nach dem Rennen am Samstag bei der Dutch TT in die zweite Hälfte. Assen ist immer etwas Besonderes und hat schon sehr oft eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung des Cup-Siegers gespielt. Ein besonderes Augenmerk aus deutscher Sicht liegt erneut auf Fynn Kratochwil, der mit seinem dritten und zweiten Platz aus Mugello auf den fünften Platz der Gesamtwertung vorgefahren ist. Dass der Teenager aus Thüringen mehr möchte, stellte er im Anschluss unmissverständlich klar. Auch, dass er die Strecke von Assen mag. Kein Wunder, hat er im Vorjahr auf dem Weg zum Titel im Moto4 Northern Cup bei vier Starts vier Siege davongetragen. Man darf also gespannt sein, wie sich der junge Mann am kommenden Wochenende in den Niederlanden schlägt.

Werbung

Werbung

Beñat Fernandez führt den Cup an, seit er das erste Rennen in Jerez gewonnen hat. Er ist nach wie vor schnell, cool, beständig und ganz klar der Mann an der Spitze. Das ist er nach wie vor, und doch hat Mugello gezeigt, dass selbst eine solche Stärke herausgefordert werden kann. Durch den Doppelsieg in Italien sprang der 17-jährige Japaner Ryota Ogiwara vom vierten Platz – 31 Punkte hinter dem Führenden – auf den zweiten Platz, nur noch 14 Punkte vom ersten Rang entfernt. Der 18-jährige Spanier erzielte in Mugello einen zweiten und einen vierten Platz. Doch der Doppelsieg brachte Ogiwara eine Menge Punkte ein.

In den Niederlanden gab es mehr Doppelsiege im Rookies Cup als in jedem anderen Land. In Assen gab es acht Doppelsiege von insgesamt 12 möglichen. Sechs Mal hat der niederländische Doppelsieger anschließend den Cup gewonnen. So viel zur Statistik.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Profi gibt Assen-Tipps

Wer könnte also besser Einblicke geben, was es braucht, um den niederländischen Doppelsieg zu erringen, als Can Öncü? Denn der Türke hat es zweimal geschafft: zwei Doppelsiege in Folge in den Jahren 2017 und 2018. Das einzige ‚Doppel-Doppel‘ in der Geschichte des Rookies Cup. «In Assen muss man versuchen, überall die perfekte Balance zu finden, zwischen sich selbst und dem Motorrad. Man muss sehr gut im harten Bremsen sein, darf aber nicht zu stark bremsen; wenn man bei der Einfahrt in eine Kurve einen Fehler macht, wirkt sich das auf den gesamten Sektor aus, da die Kurven ineinander übergehen.»

Werbung

Werbung

«Man kann das Motorrad nicht einfach so einstellen, dass es beim Bremsen gut ist, denn es gibt auch viele wichtige schnelle Kurven», verrät er weiter. «Man braucht sehr saubere Linien, man muss sehr geschmeidig fahren. Assen ist eine große Herausforderung. Wenn man in Assen alles unter einen Hut bringen kann, schafft man es überall, denn es ist ein echter Test: viele anspruchsvolle Kurven, lange Kurven, Doppelkurven», schloss Can Öncü, der 2018 den Cup gewann und am Ende dieser Saison in Valencia als Wildcard-Fahrer zum jüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten wurde.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Benat Fernandez

Benat Fernandez

107

2

Placeholder

Ryota Ogiwara

93

3

Placeholder

Fernando Bujosa

69

4

Placeholder - Racer

Kiandra Ramadhipa

56

5

Placeholder

Fynn Kratochwil

52

6

Placeholder - Racer

Sullivan Mounsey

49

7

Placeholder - Racer

Kiattisak Singhapong

47

8

Placeholder

Travis Borg

46

9

Placeholder - Racer

Kristian Anthony Daniel Jr.

44

10

Placeholder

Mateo Marulanda

41

Events

Alle Red Bull Rookies Events
  • Vergangen

    Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Misano

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Misano

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien